Policía mata a un perro "por ladrarle" en Yucatán

Un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública asesinó de un disparo en la cabeza a "Travis", un perro de raza pitbull que era mascota de una vecina de la Colonia Miraflores en la ciudad de Mérida.

Los hechos ocurrieron este martes alrededor de las 6:30 pm. La patrulla número 6465 de la policía estatal acudió al domicilio donde habitaba el perro para atender una solicitud de ayuda, sin embargo, la familia le comentó que ya no era necesario.

Según testigos, en un descuido el perro salió de la casa y ladró a los oficiales pero nunca intentó atacarlos, casi al instante uno de los policías detonó su arma privando de la vida al animal.

El cuerpo del "Travis" fue asegurado por los elemento de la SSP, la dueña Paty Pavón aseguró no le quisieron entregar el cadáver de su mascota:

"Ni siquiera me quieren dar a mi perro, ni la ambulancia lo quiere llevar a él porque no tiene una mordida, él se pincho con un lápiz. No me quieren dar a mi perro, lo tienen en la camioneta. El oficial le dio un balazo en la cabeza a mi perro".

Sobresale que el oficial abrió fuego en una calle en presencia de otros vecinos, la afectada acudió este miércoles a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.