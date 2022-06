Polemizan por audio atribuido a Esteban Villegas en Durango

DURANGO.- Un audio en el que se escucha presuntamente la voz de Esteban Villegas, candidato de la coalición "Va por Durango" (PRI-PAN-PRD) a la gubernatura de Durango, revela la operación de una guerra sucia en contra de su contendiente, la morenista Marina Vitela. En respuesta, el equipo del priista aseveró que el audio está editado para desprestigiarlo.

Se trata de la grabación de una llamada telefónica en la que supuestamente Villegas ordena una serie de acciones para desprestigiar a la aspirante de la alianza "Juntos Haremos Historia" (Morena-PVEM-RSP-PT).

Supuestamente Villegas ordena atacar de manera agresiva en redes sociales, principalmente en Facebook, escándalos de propiedades de Marina Vitela y temas, incluso, de sus familiares, mismos que son operados desde la Ciudad de México. Todo con la finalidad de hacer ver a la ciudadanía que Marina Vitela está en "foco rojo".

También, en el audio atribuido a Villegas, confirma la contratación de grupos de choque que operarán el domingo 5 de junio, el día de la elección.

La Sila Rota presenta la transcripción del audio completo, en el que presuntamente Esteban Villegas habla con uno de sus operadores.

EV: A ver necesito que me empiecen a dar datos precisos de muchas personas

Muy bien, si, si me comentó Héctor

EV: Hay que hacer algo muy agresivo, algo muy rápido, que le genere un problema

Si, si, que no tengan manera de contenerlo.

EV: Bien complejo

Si, tenemos ya desde el viernes los documentos que pidió

EV: ¿Si lo están haciendo?

Si, si, si, quedaron cinco propiedades, más las que le metió ahí nuestro amigo

EV: Hay gente que seguimos de cerca, que ustedes deben saber también ese tema

Ok

EV: Ejemplo

Si, dígame ya, lo escucho bien

EV: Su familia

Si, se movió con la gente de México lo de los hijos, pero seguimos buscando

EV: Es una mujer sola, hay cosas discretas, pero no secretas, incluso hasta personales

Correcto

EV: Estar subiendo, de manera constante, todo el material por Facebbok, tiene que salir que está en foco rojo

Si, si, creo que vamos bien. También para comentarle el tema económico, lo cerramos al final en cinco, quedaron pendientes dos, ¿Ya sabe para cuándo podemos tener eso? Para que quede liquidado

EV: No, no, no. O sea, a valores entendidos, yo le marqué al licenciado (José Rosas) Aispuro (gobernador de Durango), hay una complicación económica, llegamos a un acuerdo y dijimos que salga arriba en las encuestas

Ahh Ok, También seguimos operando lo de las encuestas entonces...

EV: Esteeee...

Oiga y la gente que va a operar el 5 (de junio) ¿son de choque?

EV: Si, son grupos de choque

LA RESPUESTA

Sin embargo, el equipo de Esteban Villegas aseveró que se trata de un montaje para desprestigiar al abanderado del PRI-PAN-PRD, toda vez que las últimas encuestas lo colocan en empate técnico con la morenista.

De acuerdo con el equipo de prensa del priista, en dicho audio se escucha claramente que tomaron un extracto de la entrevista con Carlos Loret de Mola y lo pegaron como una respuesta en el supuesto audio.

Asimismo, también usan partes de entrevistas y declaraciones públicas, para armar, "burdamente", el resto de este supuesto audio.

LAS PROPIEDADES

Apenas el lunes, algunos medios dieron a conocer la existencia de un total de 25 propiedades en las ciudades de Lerdo, Durango y Gómez Palacio registradas a nombre de Alma Marina Vitela Rodrígue y cuyo valor catastral se estima en más de 75 millones de pesos.

De acuerdo con documentos que circulan en la entidad, la abanderada tiene a su nombre 10 inmuebles en Lerdo, 11 en Gómez Palacio, de donde es alcaldesa con licencia, y cuatro más en la capital.

Entre estas propiedades sobresale la ubicada en avenida Géminis 1840, en el fraccionamiento Morelos II, en la ciudad de Gómez Palacio, pues coincide con el domicilio que se registró en el acta constitutiva de la empresa Crib Ingeniería S.A.P.I. de C.V., en la que aparecen como accionistas sus hijos Ricardo Corazón, Laura Isabel y Alejandra Elizabeth, los tres con apellidos Orona Vitela.

El pasado 17 de mayo, también se informó que Crib Ingeniería S.A.P.I. de C.V., podría haber triangulado recursos municipales a través de otras empresas en los tiempos en que Marina Vitela era alcaldesa de Gómez Palacio.

La morenista Marina Vitela rechazó ser propietaria de estos inmuebles y dijo que la información ventilada carecía de sustento.













