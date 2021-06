Polémicos por su pasado y presente, disputan la alcaldía de Cuernavaca

CUERNAVACA.- En Morelos, por primera vez en la historia 23 partidos políticos se disputan el voto ciudadano en un proceso electoral.

En Cuernavaca, la capital de la entidad, son 19 candidatos a la alcaldía, pero de todos ellos dos sobresalen por la polémica que envuelve su vida, pasado y actual candidatura.

En ambos recaen, según algunas encuestas, una alta posibilidad de obtener el mayor número de votos este 6 de junio.

Y como en un cuadrilátero, en una esquina figura, con 40 años de edad, Jorge Arguelles Vitorero, empresario, ex priista, actual diputado federal por el Partido de Encuentro Social y candidato a la presidencia municipal por la alianza Juntos Haremos Historia, integrada por el PES (mismo partido que llevó a la gubernatura a Cuauhtémoc Blanco), Morena y Nueva Alianza.

De acuerdo con las bases morenistas locales, su candidatura fue una imposición, lo que generó una campaña de rechazo en su contra e, incluso, realizaron una caravana a la sede nacional morenista para exigir que lo dejaran fuera, pero fueron ignorados.

Como cuando te sientes político y a la vez galán de banqueta... ???????????



Con esta sencillez se desplaza el presidente del Partido Encuentro Social en Morelos, Jorge Argüelles Vitorero. #Cuernavaca #Morelos #PES #4T #AMLO #4taTransformacion pic.twitter.com/F9K21IuSrI — Eolo Pacheco ???? (@eolopacheco) September 2, 2019

También es el candidato oficial del gobernador Cuauhtémoc Blanco y, por ende -acusan diversos partidos políticos-, se están utilizando recursos públicos y humanos para garantizar el triunfo en la ciudad más importante de la entidad.

Este candidato también fue denunciado en cuatro ocasiones por presuntamente falsificar documentos para validar su residencia y lograr su registro.

Arguelles Vitorero figuró en Morelos tras el sismo de septiembre de 2017, gracias a la cantante "Belinda", con quien en ese momento sostenía una relación personal, debido a que la acompañó en su recorrido por Jojutla en la entrega de víveres a damnificados.

El PES lo postuló y obtuvo el triunfo como diputado federal en el Distrito IV, que corresponde al municipio de Jojutla, donde prometió impulsar la reconstrucción, se tomó fotografías con decenas de familias y nunca más regresó.

Según el Centro de investigación "Morelos Rinde Cuentas", de los nueve diputados federales por Morelos, Argüelles se ausentó en 191 votaciones realizadas en el pleno de San Lázaro desde el inicio de la legislatura hasta marzo del 2021.

EL OTRO POLÉMICO

En la otra esquina, con 59 años de edad, está Sergio Estrada Cajigal Ramírez, empresario, expresidente municipal de Cuernavaca, exgobernador de Morelos, ex panista y actual candidato a la alcaldía por el partido Fuerza por México.

Nieto de Vicente Estrada Cajigal, primer gobernador de Morelos después de la Revolución, es hijo de Sergio Estrada Cajigal, expresidente municipal por el PRI.

Como alcalde, Estrada Cagigal impulsó kilómetros de pavimentación, alumbrado para zonas que aún no contaban con el servicio, tanques de almacenamiento de agua y algunas obras importantes, como el famoso puente 2000, uniendo las calles de Álvaro Obregón y H. Preciado entre las calles Arista y Degollado, obra que le valió varios puntos rumbo a la gubernatura.

#Voto2021 Sergio Estrada Cajigal, candidato de Fuerza por México a la Alcaldía de Cuernavaca, señaló cuál es, desde su punto de vista, el principal problema en el Ayuntamiento de esta ciudad. Ah, también habló del helicóptero del amor ???https://t.co/jHD0wax9v3 — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) May 8, 2021

En ese entonces, su juventud y carisma, además del hartazgo de la ciudadanía con el PRI y el efecto de Vicente Fox, lo llevó al triunfo. Muchos aseguraban que tenía futuro en el blanquiazul y en la política nacional, pero cometió varios errores, como integrar a sus amigos, casi todos sin experiencia, en el servicio público, a su gabinete de gobierno, dejando en sus manos el control de la entidad, lo que dio paso presumiblemente al caos, inseguridad y represión.

Saltó a la fama nacional por el "helicóptero del amor", una unidad oficial para operativos de vigilancia era utilizada para cortejar a sus novias y pasearlas; también se le acusó de tener vínculos con el crimen organizado, a través de un supuesto romance con la hija del narcotraficante identificado como "El Azul Esparragoza".

En su cuarto año de gobierno, la oposición lo llevó a juicio político por causar daño a las instituciones al desatender sus funciones. Finalmente fue absuelto.

Tres años después de concluir su administración rompió con el PAN; también desapareció por 15 años del mapa político de la entidad.

Son perfiles diferentes que hasta hoy lo único que tienen en común es el deseo de gobernar Cuernavaca, una ciudad que desde hace 10 años pasó de ser "La Ciudad de la eterna primavera", ciento por ciento turística, y de estadía extranjera por excelencia, a un lugar lleno de baches, sucia, si agua, sin luz, insegura y sin futuro real de inversión.

Además, con deudas millonarias provocadas por la corrupción heredada y acumulada por las administraciones recientes.

JORGE ARGUELLES NIEGA SER EL CANDIDATO OFICIAL

"Yo soy el candidato de las personas que quieren sacar adelante a Cuernavaca que, si sobrevive, es por todas las mujeres y hombres que salen todos los días a trabajar... Si bien uno de los partidos que me abanderan es el partido del gobernador y otro de los partidos que me abanderan es del presidente de la república, yo estoy muy alejado de ellos; soy una opción sin cargada", expresó plenamente convencido.

"Soy diputado y mi trabajo me avala en el Congreso de la Unión, soy de los diputados más eficientes".

Recorre Jorge Argüelles Vitorero, candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por Morena, Nueva Alianza y Encuentro Social la colonia López Mateos al sur de la ciudad, se compromete a escuchar las necesidades de los vecinos y en caso de ganar atenderlas de manera puntual pic.twitter.com/nVFS49vYG6 — Línea Caliente (@linea_caliente) May 27, 2021

Sobre la presunta imposición de su candidatura a Morena, él pesista refirió "como en todo siempre hay algunos que no están convencidos pero que la mayoría de los morenistas de Morelos que están comprometidos con la Cuarta Transformación confían en "nosotros porque formamos parte de esa Cuarta Transformación".

¿Falsificó documentación para comprobar su residencia ante los órganos electorales?

"Eso es un chisme más de nuestros adversarios, es un chisme que a fuerza de repetir una mentira la quieren hacer verdad, no lo digo yo lo dice la autoridad es material y jurídicamente inexistente ese documento".

Reconoció que nació en la Ciudad de México, pero se asume de Cuernavaca y por ello quiere gobernar la ciudad.

Me considero cuernavacense, no tuve el privilegio de nacer aquí, pero he pasado gran parte de mi vida... y esta ciudad le salvó la vida a mi hijo en 2003 mi hijo enfermó y el clima de Cuernavaca le era favorable así que me vine con mi hijo y me enamore desde entonces de esta ciudad y quiero trabajar para rescatar Cuernavaca

Sobre Belinda prefiere no hablar. "Todos tenemos etapas en nuestras vidas y ahora estoy en otra etapa".

Negó que gracias a Belinda se le haya conocido en Morelos y asegura que él trabajo social lo ha hecho en esta ciudad desde mucho antes de 2017 "solo que lo hacía con perfil bajo".

ESTRADA CAJIGAL BUSCA RESCATAR LA CIUDAD

"Regreso a la política es porque Cuernavaca está abandonada, da vergüenza que la encuentren sucia, sin alumbrado, sin recursos, no hay agua potable. Todo está mal, no hay comunicación entre la ciudadanía y las autoridades. Al ver este panorama, pensé que tres años de saqueo no pueden tolerarse. Así que dije que con el capital político que tengo y trabajando de la mano de la ciudadanía podemos lograr rescatar Cuernavaca, yo la experiencia y la gente la ganas esa es la Fuerza por México para Cuernavaca".

Asegura que la ciudad está en ruinas gracias al PRI y partidos como el Social Demócrata (PSD) -que llevó a la alcaldía a Cuauhtémoc Blanco-, y al PES, MORENA y PT.

¿Por qué regresar a gobernar Cuernavaca?

"Y lo hicimos bien, eso no lo digo yo, lo dice la gente en las calles, hoy durante los recorridos en mi campaña me he encontrado miles de personas que se acercan y dicen muchas gracias no sabe cómo nos cambió la vida por esto o aquella obra, muchas gracias por el apoyo gracias a usted mi hija pudo seguir estudiando, y eso que ya pasaron 15 años".

¿Y qué decir de lo que no hizo bien, de los errores que cometió como integrar al gabinete a sus amigos, los presuntos vínculos con el narcotráfico, el helicóptero del amor, sus noviazgos?

"Se dicen muchas cosas...".

El ex gobernador suelta una sonrisa burlona y continua.

"Muchas cosas son parte del imaginario de la gente, fomentado por la oposición de aquel tiempo del PRI que por primera vez en 70 años lo perdió prácticamente todo, lo decía el PRD que siempre se caracterizó, hasta antes de llegar al poder, por criticó. Pero la verdad es que las cosas no sucedieron así".

El primer punto que aclaró fue el tema del famoso "helicóptero del amor".

Yo no iba en el helicóptero, esa unidad se usaba los fines de semana o en quincena para sobrevolar e inhibir los robos y estaba a cargo del Grupo de Operaciones Especiales, y al jefe de ese grupo se le ocurrió ir a aventar flores a su novia que estudiaba en el Colegio Morelos; a los tres días, Maricela Sánchez Cortes, en ese tiempo diputada federal, fue a la tribunal federal y dice que el helicóptero se usa para aventar flores a las novias y luego ya la gente ese imaginó que se usaba para pasear novias, y me hizo fama... me da igual, son puras tonterías

También negó cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico.

"Decían que yo tenía relación con el narco, después de dos años y medio de investigarme no encontraron nada, un diputado del PRI, dijo no se encontró nada de evidencia con narco... se dicen muchas cosas eso es muy fácil, por ejemplo, yo puedo decir que a ti te encontraron ayer en un bar borracha y acostada en el suelo pero dónde están las pruebas", dijo.

