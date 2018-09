Podría 'caerse' caso de periodista asesinado por errores de Fiscalía

REDACCIÓN 26/09/2018 06:48 p.m.

VILLAHERMOSA, Tabasco.- El caso del presunto homicida material del empresario y periodista de radio y televisión, Juan Carlos Huerta Gutiérrez, se le podría desvanecer legalmente a la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que la testigo presencial del crimen rechazara que ella haya identificado al imputado.

Lorena Martínez, pareja sentimental de Huerta Gutiérrez, quien le acompañaba cuando lo ejecutaron, pero resultó ilesa, acusó hoy al fiscal del estado, Fernando Valenzuela Pernas de manipular sus declaraciones y la información que incluyó en la Carpeta de Investigación, pues ella no señaló directamente al presunto homicida.

El pasado jueves 20, el titular de la FGE reveló que había sido identificado Juan Miguel "N", como el presunto asesino material del periodista, con base a varios "elementos vinculantes", entre ellos el señalamiento de Lorena Martínez, a través de "fotografías identificó los rasgos comunes" del imputado.

Este miércoles, en conferencia de prensa, la pareja del periodista asesinado el 15 de mayo pasado, denunció que en la FGET le insistieron en reconocer al asesino cuando yo no estaba en condiciones de hacerlo, y no tenía la certeza de culpar a alguien". Pero "no es la misma que se encuentra en mis recuerdos".

Narró que de entre varios archivos que le presentaron señaló la foto cinco, de un individuo que tenía "rasgos similares".

La testigo mencionó que solicitó a la FGE realizar otra declaración, sin lograrlo. dijo que ahora se siente víctima de la Fiscalía, pues la han tratado como la principal sospechosa, y dijo temer por su vida o lo que pueda pasarle.



"Tengo mucho miedo por lo que me pueda pasar, no solo porque me maten sino por qué me culpen por un delito que no hice y menos para hacerle daño a quien tanto me ha dado".

"Los que orquestaron todo esto ya lo tenían planeado, también hacerme ver como sospechosa, y por qué no, como culpable. Tener un chivo expiatorio mediante el cual, culpar a alguien rápido y cerrar el caso", sostuvo Lorena Martínez.Incluso dijo no saber por qué decidieron asesinar a su pareja cuando ella estuviera presente, pues "Juan Carlos todas las noches iba al canal 9, siendo una ruta oscura y poco transitada. ¿Por qué esperar a que saliera acompañado?"

Dijo estar amparada contra la posible acción de las autoridades, pues dijo temer también de la "justicia a modo". En total, ha tramitado cuatro amparos, uno de ellos sobreseído.

Lorena Martinez se amparó la primera vez el 28 de mayo, a pesar de que su situación jurídica es sólo de testigo presencial y no presunta responsable.

La testigo no se presentó en la audiencia de vinculación a proceso este martes 25 y se dictaminó medida cautelar de prisión preventiva a Juan Miguel "N", identificado como el presunto autor material del homicidio del periodista Juan Carlos Huerta Gutiérrez.

En la audiencia celebrada este martes, la Juez de Control determinó tres meses como plazo para el cierre de las investigaciones. En este periodo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco continuará desahogando pruebas ministeriales y recabando indicios que acrediten la participación directa de esta persona en el homicidio del comunicador.

A Juan Miguel "N" se le cumplió una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado el pasado 19 de septiembre en el interior del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET), donde permanecía desde semanas atrás luego de haber sido detenido por robo a comercio.

