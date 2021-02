Poder Judicial de Veracruz, fortaleza penetrada por el espionaje

El presidente me ofreció el apoyo de investigar, pero me causa mucha extrañeza que ni el día de ayer ni hoy convocó a reunión al consejo de la judicatura. Es un tema sumamente grave, me preocupa que el presidente no le ponga la atención suficiente que requiere; no he sido entrevistado por ningún personal de seguridad, no ha venido absolutamente nadie de la Fiscalía, y este tema pareciera que se pretende ocultar”, agrega.