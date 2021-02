Pobladores de Huexca marchan contra consulta de AMLO

Habitantes de Huexca, en el oriente de Morelos, y activistas de diferentes organizaciones sociales, marcharon en esta comunidad en contra de la consulta ciudadana con la que el gobierno federal determinará si pone en marcha o no la termoeléctrica.

"Esta marcha precisamente es para eso, pero no contábamos con que iban a asesinar al compañero Samir, ahora le hacemos un llamado al presidente de la república y le decimos que con sus palabras que utilizó es lo que desencadenó y que pare todo esto, que pare la consulta, expresó Teresa Castellanos Ruiz, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

(Foto: Corresponsal)

La marcha partió del zócalo de Huexca hasta las instalaciones de la central.

Ahí los manifestantes se pronunciaron en contra de la consulta.

"Estamos decidiendo que no vamos a participar porque ya se llenó esto con sangre y precisamente el compañero luchó por vida y resulta que lo asesinan, entonces no estamos dispuestos a participar.

La división del pueblo de Huexca por la central termoeléctrica

"Queremos que venga el presidente de la república a los pueblos afectados, que escuche a las gentes de los pueblos afectados y que no se deje llevar por lo que se está diciendo y por lo que le dicen a sus trabajadores, le pedimos, le exigimos que venga a las comunidades, que venga a platicar con las comunidades, que venga a escuchar el ruido que nosotros escuchamos y que no solamente esté diciendo se va a hacer un análisis del agua, yo estoy de acuerdo que se haga el análisis del agua, pero que se haga correcto, porque Hugo Éric lo que está diciendo es que la termoeléctrica no contamina y tenemos muchísima información de otras termoeléctricas que han contaminado", expresó la activista.

(Foto: Corresponsal)

Tras el pronunciamiento, los manifestantes avanzaron a bordo de vehículos hasta el centro de Cuautla.

"A nosotros no nos está tomando en cuenta el ruido que ya nos afectó por eso es que nos manifestamos y por eso es que le exigimos que venga a las comunidades, que pare la consulta porque ya asesinaron a un compañero gracias a sus palabras de él y no queremos que caigan más compañeros, ya no queremos ponernos nosotros los muertos ya no. Nosotros no vamos a votar, nosotros vamos a hacer un documento en donde levantemos firmas diciéndole que no queremos la termoeléctrica, que no queremos el Proyecto Integral Morelos.

"Nosotros vamos a seguir luchando porque no puede quedar regada sangre que luchó y que nosotros nos quedemos pasivos, no, vamos a seguir luchando y si nos van a ir asesinando de uno en uno, entonces que nos vayan avisando porque vamos a seguir luchando".

