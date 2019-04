Pleito entre diputado y líder de comunidad gay escala a "comparecencias falsas"

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 04/04/2019 09:18 p.m.

Monterrey, N. L- Este jueves, el dirigente de la comunidad Lésbico-Gay de Nuevo León, Mario Rodríguez Plata, asistió al Palacio de Justicia a comparecer por la demanda que interpuso en su contra en diputado local de Morena, Juan Carlos Leal, sin embargo, en el lugar no había ningún citatorio.

"Al habérse notificado (verbalmente) la denuncia interpuesta por el diputado Carlos Leal, por haberlo ´amenazado de muerte´, Rodríguez Platas no se presentó ni martes y miércoles y tiene hasta el jueves para acudir al Palacio de Justicia, de lo contrario, sería detenido", decían las notificaciones enviadas a Rodríguez Plata desde días antes.

Lo anterior, derivado del enfrentamiento que ambos sostuvieron en diciembre pasado en el lobby del Congreso cuando el activista gay increpó al legislador debido a que éste atacó a esa comunidad en redes sociales.

Este jueves, el dirigente acuso que en la unidad de delitos culposos, del Palacio de Justicia, donde erradica la denuncia en contra de él, por parte del diputado, no existía citatorio alguno para la comparecencia.

"La abogada que maneja eso, dice que la carpeta que metió la denuncia el diputado, el 10 de diciembre del año 2018, el año pasado, no se ha movido nada, que está ahí, ni la ha ratificado ni ha metido pruebas, ni ha venido el abogado ni nada. Está inmovible", dice el dirigente.

"Si no la han movido ¿por qué han ido cuatro veces judiciales a mi casa? Agentes ministeriales a mi casa a importunarme. Primero a decirme que hay una citación en contra mía"

En tanto, el diputado Leal guardó silencio en torno al asunto y no habla sobre el tema.

"Lo paradójico es que mientras a mí se me sigue un proceso judicial por haberlo increpado por sus dichos homo-lesbo-transfóbicos, a él lo sigue defendiendo el diputado Ramiro González Gutiérrez, Coordinador de Morena en el Congreso local y la dirigente nacional de ese Partido Yeidckol Polevnsky... y no han cumplido con ordenado por el órgano jurisdiccional interno de su partido que determinó que lo dejen fuera de la bancada neolonesa".

Por otra parte, Arturo B. De La Garza Garza, diputado local del PRI, le escribió una carta a su compañero Juan Carlos Leal, a quien le censura su odio y homofobia.

"Ser homofóbico es incompatible con la función pública. ¿Cómo puedes odiar a parte de la población y a la vez pretender ser su legislador?

¿Quieres defender a las familias? Hazlo asegurando que todos los niños vayan a la escuela, que tengan acceso al médico y también a pedir ayuda si la necesitan. Defiende a las familias de las malas influencias como lo son las drogas, el alcohol, las apuestas y demás actividades que tan fácilmente arruinan relaciones. Cuida de las familias propiciando tiempo libre de calidad, espiritualidad, crecimiento cultural. Hagamos leyes que aseguren la integridad física de las personas, que nos traiga seguridad al estado", le dice.

"Pero no pretendas hacer pasar odios y concepciones personales como preocupaciones racionales. No quiebres a las familias que tienen un integrante homosexual, no hagas que lo excluyan. No influyas a favor el bullying que sufren algunos niños por "no portarse como hombres de verdad". No limites la libre expresión de la personalidad, que a ninguna familia le ayuda el tener a un miembro reprimido y apenado de sí mismo. No limites la felicidad", añade.

"Tú no tienes que estar de acuerdo, pero para eso hay que aprender el significado de respeto. Respeta a quienes con mucha valentía viven su vida con honestidad y congruencia, porque no debe ser nada fácil salir del clóset entre tanto homofóbico quitado de la pena".

"Y sobre todo, si eres legislador, tienes que entender lo que son los derechos humanos.

Rodríguez Plata tiene hasta este jueves para presentarse a declarar y afirma: "Acudo sin abogados (no tengo dinero para eso) pero con la frente en alto... Mientras tanto, el diputado homofóbico, seguirá gozando de la impunidad que le brinda ser un protegido de las dirigencias nacional y estatal".

