Playas de Rosarito, en alerta por covid-19 y por falta de turismo

TIJUANA.- Playas de Rosarito es un pequeño municipio costero que está urgido por reactivar su actividad turística a pesar del semáforo epidemiológico en rojo porque debe rescatar su economía.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

Ubicado al sur de Tijuana, el municipio que enfrenta serios rezagos de infraestructura en la mayor parte de su territorio pero es un atractivo por su urbanizada zona centro junto a la playa, donde se concentra la oferta de bares y restaurantes, sin olvidar su clásica langosta con tortillas de harina.

Reanudan actividades en restaurante-bar en Rosarito (Cuartoscuro)

Y ahora más que otras veces es una opción para norteamericanos y mexicoamericanos que viven en California, donde los bares fueron cerrados por un rebrote de coronavirus.

Aracely Brown, la alcaldesa morenista de Rosarito, afirma que muchos de los establecimientos que reabrieron sus puertas son restaurante bar, y ese giro tiene autorización de la Secretaría de Salud.

"Somos un lugar turístico donde no está prohibida la entrada. Obviamente cada quien nos cuidamos como nos queramos cuidar. Y al turista no le podemos negar la entrada. Es parte de nuestra economía. De hecho es la base fundamental de la economía de Rosarito", apunta.

Pero recientemente fueron difundidas imágenes que evidenciaron la apertura de bares hasta altas horas de la noche y aglomeración de personas en la calle.

Al darse a conocer esto, la Secretaría de Economía informó que los bares de Rosarito abrieron sin autorización, porque los únicos que tienen permitido operar son los que se encuentran en espacios abiertos de hoteles.

Y aunque las autoridades de Baja California insisten en que los bares son un "sitio ideal" para el contagio, la presidenta Aracely Brown afirma que la pandemia está controlada.

Reanudan actividades en restaurante-bar en Rosarito (Cuartoscuro)

La ciudad que gobierna, y que antes fue delegación de Tijuana, tiene alrededor de 110 mil habitantes y acumula casi 200 casos confirmados con 16 muertes.

"Nuestra población no baja a la zona turística (...) entonces el riesgo de contagio está mucho más bajo. Porque sí es posible que el virus traiga el virus y no sepamos", reconoció.

Además, continuó, no hay reglamento para pedir a los visitantes que usen mascarilla cuando estén en la vía pública.

Turismo en Playas el Rosarito (Cuartoscuro)

"Tradicionalmente Rosarito ha sido festivo el ambiente. Ahí, insisto, no somos un gobierno represor. Si ellos quieren bailar en la calle, pueden bailar en la calle. No podemos limitar al turista que no baile o que use cubreboca", enfatizó.

Por último, adelantó que preparan algunos eventos para atraer visitantes, pero antes de anunciarlos serán presentados al gobierno estatal para su autorización.





bl