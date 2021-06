Plantan a niños en fiesta de cumple en NL; mamá viraliza invitación

MONTERREY.- Gera y Asís son hermanos que este fin de semana celebraron sus cumpleaños cinco y cuatro, respectivamente. A pesar de que las invitaciones a familiares y amistades se hicieron con anticipación, los dejaron plantados, bajo la excusa de que "estaba muy lejos".

A las 19:00 horas, cuando ya empezaba a oscurecer en Apodaca, Nuevo León. Su madre Montserrat CM realizó una publicación en Facebook que decía: "son casi las 7pm y casi nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente "está muy lejos") Si no me conocen o no me hablan no importa, si gustan venir el brincolín estará hasta las 11 pm. Tengo chillidogs, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede ni que Gera y Asís piensen que no tienen ´amigos´, como ellos me dicen".

La publicación se viralizó y en instantes llegó a cientos de personas, algunas de las cuales se hicieron presentes en la fiesta infantil, así como vecinos.

"Vienen llegando gente, la fiesta no esta sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan. Las muestras de cariño para mi Gera y Asis, no creo darme abasto con la comida, pero espero se diviertan!!".

