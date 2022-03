Planta fotovoltaica de Bonilla: una "amenaza" financiera y política en Baja California

El compromiso contractual, señaló, obliga a un pago anual de más de mil 700 millones de pesos para una obra que fue anunciada desde junio del 2021, y que no va a existir. (Twitter)

La planta fotovoltaica impulsada en Baja California por el ex gobernador Jaime Bonilla ya generó un sin fin de complicaciones, y aunque ni siquiera existe, tiene amarrada a la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y frente al riesgo de tener que indemnizar a la empresa.

De acuerdo con el secretario de Hacienda en el estado, Marco Antonio Moreno Mexía, ese contrato es hoy "el principal factor de riesgo que afecta a las finanzas públicas del estado".



El compromiso contractual, señaló, obliga a un pago anual de más de mil 700 millones de pesos para una obra que fue anunciada desde junio del 2021, y que no va a existir.

(Colocación de la primes piedra de la construcción de la planta fotovoltaica en junio de 2021. Foto Twitter/Jaime Bonilla)

Esto es porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE), finalmente negó a la empresa Next Energy los permisos para dar electricidad al acueducto responsable de transportar desde Mexicali, a través de La Rumorosa, el agua del Río Colorado que llega a Baja California para Tijuana, Tecate y Rosarito.

"Es la parte más delicada del proyecto. No vincula a la empresa la obligación de tener los permisos para iniciar el pago del proyecto. La empresa nos envió ya también la primera factura de ese repago de la inversión", informó el secretario de Hacienda.

Además en el predio donde se supone que Next Energy construiría la planta no hay avances físicos y el supuesto domicilio de la compañía es una vivienda particular, según ha dado a conocer el gobierno estatal.





SE BUSCA RECUPERAR EL DINERO YA PAGADO A LA EMPRESA

Por lo pronto hay una suspensión judicial a favor del estado para no pagar a la empresa y esto generó ya un reclamo de la gobernadora Marina del Pilar para recuperar participaciones federales que fueron entregadas en beneficio de la planta fotovoltaica.

(Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Foto: Cuartoscuro)

"Con absoluta sorpresa me entero que el banco no ha querido regresarle este dinero al pueblo de Baja California. Que los juzgados ya así lo han determinado y lo han ordenado. Por eso quiero hacer un enérgico llamado al banco Afirme", dijo la mandataria morenista en un video publicado en sus redes sociales.

Ese dinero le fue descontado al gobierno bajacaliforniano, porque así lo mandata el contrato, para crear un fideicomiso de reserva para el pago de la obra.

"Lo que hemos encontrado en el proyecto de la planta fotovoltaica, han sido una serie de irregularidades por parte de la empresa y funcionarios de la administración anterior que dieron lugar a la contratación de un proyecto a todas luces lesivo para las finanzas del estado", enfatizó el secretario Moreno Mexía.

La administración ya presentó una denuncia de hechos ante la fiscalía General del Estado (FGE), por delitos como abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, además de coalición de servidores públicos, por un posible daño al erario de 12 mil millones de pesos.

La responsabilidad pasó también a lo político y el Partido Acción Nacional (PAN), pidió juicio político contra 16 legisladores de los 19 legisladores que respaldaron la licitación por 30 años que fue lanzada en el corto gobierno de Jaime Bonilla (2019-2021).

Les invito a ver el siguiente video donde explicamos las bondades de la Planta Fotovoltaica, una obra de alto impacto y que a través de los años cambiará la vida de las y los bajacalifornianos. #SigueLaTransformación#EnEnergíaSigueLaTransformación pic.twitter.com/2BTbIXh7Bx — Jaime Bonilla Valdez (@Jaime_BonillaV) June 15, 2021

La mayoría de esos legisladores siguen en la función pública municipal, estatal o en el mismo Congreso luego de resultar electos, aunque destacan nombres como el de Montserrat Caballero, hoy alcaldesa de Tijuana y cercana colaboradora de Bonilla Valdez.





