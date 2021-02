Pierde la batalla la pequeña Yaz, tras 4 meses en terapia intensiva

PUEBLA.- Tras pasar poco más de cuatro meses en el hospital del IMSS de la Margarita, la niña Yatziri, de siete años, falleció este lunes. La pequeña presentaba falla multiorgánica y el pasado domingo fue intubada.

El gobierno estatal lamentó su deceso, al tiempo de refrendar su compromiso con aplicar todo el peso de la justicia contra sus padres, presuntos responsables de sus lesiones.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes. pic.twitter.com/jlKSbsRUoi — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 29, 2020

El 20 de agosto, la sociedad poblana se estremeció al conocer que la niña había sido víctima de violencia por parte de sus padres; ingresó a Urgencias al hospital con un pulmón colapsado y huellas de violación.

Una vecina la había rescatado del infierno que vivía en casa, aparentemente, a manos de los propios padres de la infante, quien vivía en el domicilio de la abuela paterna en donde también habitaban sus probables verdugos.

"Mejor quiero morirme, ya no me curen... no quiero regresar con mis padres para que me sigan pegando…”, fueron las palabras que la pequeña Yatziri alcanzó a decir a los médicos de La Margarita, cuando fue internada de emergencia.

Y es que además se dio a conocer que, anteriormente, la pequeña ya había ingresado en dos ocasiones al hospital, la primera por una severa golpiza que le propinó presuntamente su madre en marzo pasado. Dos meses después, es decir en mayo, la llevó su padre porque tenía quemaduras en los glúteos, muslos y otras partes de su cuerpo.

El 3 de septiembre pasado, la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso de Rafael ''N'' y Alejandra Viridiana ''N'' por los delitos de violencia familiar y abandono de persona en agravio de su hija “Yaz”, de 7 años de edad.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres sustentó en audiencia datos de prueba que derivaron en que la autoridad judicial vinculara a proceso a ambas personas imputadas.

La fiscalía informó que mientras la víctima permanecía internada en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”, sus padres continúan en prisión preventiva como medida cautelar hasta el cierre de la investigación.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta aseguró, en aquella ocasión, que se están investigando a fondo todas las líneas en torno del caso, y descartó que sea una solución aumentar las penas por violencia contra los menores de edad, que ya son altas y no disminuyen la comisión de delitos. Aunque no descartó que se aumenten las penas, consideró que se debe abonar a la vía del estado para disminuir la comisión de los delitos.

LAMENTA IMSS DECESO

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla expresa su profundo sentir por la pérdida irreparable, ante el lamentable fallecimiento de la niña Yaz.

Se realizaron todos los esfuerzos médicos y humanos para salvar su vida, desafortunadamente hoy perdió esta dura batalla.

Recibió y tuvo a su disposición toda la capacidad del Instituto para su atención. Todo el personal de salud de las áreas involucradas creó un vínculo muy estrecho con la menor, por lo que el hecho es de enorme sentir para la Familia IMSS.

La menor se mantuvo hospitalizada desde el 20 de agosto de 2020, en el área de Cuidados Intensivos en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”.

Las autoridades del nosocomio colaboraron conjuntamente y de manera estrecha con las autoridades estatales del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En todo momento se informó del estado de salud de la niña a su tutor y representante jurídico nombrado por el gobierno estatal.

El IMSS en Puebla manifiesta su más sentido pésame por la pérdida de la menor.