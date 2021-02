Piden que mujeres recluidas puedan permanecer con sus hijos

El Centro de Prevención Social Federal No. 16 cuenta con un área de maternidad que tiene cerca de 200 lugares disponibles. (Especial)

La organización Reinserta solicitó a las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, coordinar con los estados en el ámbito nacional la movilización de las mujeres con sus hijas e hijos, al Centro de Prevención Social Federal No. 16 ubicado en el estado de Morelos; ante la pandemia de coronavirus y en complimiento al artículo 36º de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“Entendemos que debido a la pandemia se deben tomar decisiones extraordinarias para salvaguardar su integridad, sin embargo la posibilidad de que niñas y niños sean separados de sus madres sin un proceso de preparación adecuado puede tener graves efectos sobre su bienestar y provocar incluso, efectos de trauma”, expone la organización en un comunicado.

Conviene destacar que el Centro de Prevención Social Federal No. 16 ubicado en el estado de Morelos cuenta con un área de maternidad que tiene cerca de 200 lugares disponibles, a los cuales podrían trasladarse las madres y sus hijas e hijos durante la contingencia.

Ello, con el fin de evitar una separación madre-hijo que pueda tener efectos permanentes en la vida y desarrollo de las y los niños que viven en prisión, además de garantizar que ni su salud física ni mental se vean perjudicadas por la emergencia.

“Las opciones para las niñas y niños son limitadas: quienes cuentan con familiares fuera podrán irse con ellos”, se expone. Sin embargo, agrega el organismo, gran parte de los menores no tendrán a donde ir y serán llevados a espacios donde no conocen a nadie ni tienen redes de apoyo, lo que aumentará la ansiedad producida por la separación. Esto se agravará para aquellos que no han tenido contacto con el exterior.

Por otra parte, se enfatiza el caso de las mujeres que se encuentran en etapa de la lactancia, situación en la que, de realizarse una transición inadecuada, esta tendría efectos negativos que pueden manifestarse como problemas en la autorregulación, regulación social, autoconcepto y autoestima.





