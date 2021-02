Piden justicia por el transfeminicidio de Jeanine en Tijuana

TIJUANA.- Jeanine Huerta, una mujer trans activista de 35 años de edad, fue hallada sin vida en su casa el pasado 27 de agosto, ayer un grupo de la comunidad LGBTsalió a las calles para exigir una solución al asesinato.

''Estos crímenes de odio contra la comunidad transgénero por la transfobia y el machismo nos tienen llenos de rabia, de sentimiento, de dolor. Por eso queremos salir a la calle'', comentó Daniel González, consejero de Centro de Servicios a.c., antes de iniciar la marcha por la zona centro de Tijuana.

Varios de los asistentes vistieron de blanco, algunos llevaban cartulinas pidiendo un alto a los crímenes de odio, y otros mostraban una fotografía con el rostro de la activista originaria de Jalisco, mientras al frente del grupo cargaban una corona de flores.

La asociación civil Centro de Servicios SER fue quien dio a conocer el asesinato en redes sociales la mañana de este sábado, e informó que un par de amigas fueron quienes encontraron el cuerpo de Jeanine con heridas de arma blanca.

En su mensaje, la asociación la identificó como una defensora de derechos humanos de transexuales, trangénero, travestis, trabajadores sexuales y personas con VIH en esta frontera, además de haber sido la primera mujer trans en colaborar en un proyecto de investigación de la Universidad de California en San Diego.

''Sabemos por las primeras investigaciones que Jeanine se defendió y luchó contra sus asesinos hasta el último momento, de la misma manera en que se enfrentaba a la sociedad que no solo tolera la transfobia, sino que la incita'', afirmaron.

La protesta inició en las instalaciones de la asociación, donde Daniel González destacó que la comunidad trans tiene derecho a la seguridad y a la justicia como cualquier otro habitante, por lo que esperan que el crimen de Jeanine no quede solo en un expediente más en los archivos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

''Que los transfeminicidios sean tipificados en el código penal de Baja California. Que se lleve el conteo (…) desgraciadamente en los casos de transfeminicidios suele suceder esto, y esto no lo vamos a tolerar'', comentó.

Legalmente, agregó, la comunidad trans también requiere facilidades para rectificar sus documentos oficiales sin pasar por complicados tramites legales en los que necesitan acompañamiento jurídico.

De hecho, confirmó, estos problemas de documentación con identidad de género aunado a que se trata de un asesinato, provocaron problemas para recuperar su cuerpo del Servicio Médico Forense (Semefo).

“Vamos a seguir luchando, vamos a acercarnos a Derechos Humanos (…) es irónico que ella siempre luchó y acompañó a tantas personas a tratar de lograr el cambio de nombre e identidad de género en sus documentos y desgraciadamente en su estado nunca logró que resguardaran su acta de nacimiento”, comentó.

El contingente caminó sobre la avenida Revolución exigiendo justicia a gritos y repitiendo el nombre de Jeanine, hasta que llegó a la Plaza Santa Cecilia, donde se concentra una importante oferta de bares para la comunidad LGBT.

Paulina Maldonado fue una de las mujeres trans que acompañó todo el recorrido hasta el minuto de silencio y la despedida simbólica que consistió en quemar todos los mensajes que la comunidad trans escribió en pequeñas notas de papel.

Conoció a Jeanine por su apoyo a las sexoservidoras trans que trabajan en la zona norte, y lamentó que muchos de los asesinatos de su comunidad no lleguen a la opinión pública con mayor fuerza, mientras siguen enfrenando el rechazo de una buena parte de la población.

''La impotencia de que día a día somos abusadas y no poder hacer nada, no poder frenar esto (…) uno quiere caminar libre, y realmente no se puede porque todavía vivimos en un estado de mucha discriminación'', comentó.





