Piden justicia para Renata Spencer, chica trans asesinada en Hidalgo

PACHUCA. - Yo las puedo entender: su tristeza, su desesperación… dice Flor, tía de Renata Spencer, sobre las manifestaciones de mujeres en Hidalgo para exigir justicia y el cese de la violencia feminicida.

Lo que nunca podría comprender –y lo reconoce con alivio, pese al dolor que carga– es la aflicción de una madre que sufre día a día “porque no encuentran ni siquiera un cuerpo”, porque los días se vuelven semanas y luego meses, pero los Ministerios Públicos nada saben y, entonces, la idea de hallar a una hija sin vida, lastimada del cuerpo, abusada sexualmente, empieza a perturbar a cada instante.

Por eso, dentro de la violencia vivida, Flor tiene un consuelo que retrata la gravedad de la violencia feminicida en la región del Valle del Mezquital: “ahora sí que, dentro de lo malo, lo bueno es que a Renata me la dejaron entera, me la dejaron entera y se localizó rápido, no tuve que pasar por ese peregrinar”, aunque remarca que las investigaciones van muy lentas, sin un indicio de responsable después de un año y medio del hallazgo del cuerpo, sin que los MP le informen de una posible línea de investigación.

Familia denuncia posible trans feminicidio

Renata era una chica trans. Por las características del hallazgo del cuerpo, su familia cree que ese pudo ser un motivo de su asesinato: golpe severo en el cráneo, posibles huellas de violación… Horas antes había acudido con una amiga a un bar en el centro de Tepeji del Río, donde fue vista por última vez.

“Es también muy triste porque toda la gente que estuvo ahí no dice nada, no hay apoyo por parte de la sociedad. Con decirle que se les pidieron las grabaciones de las cámaras de muchos negocios y nos las negaron, nos dicen que no grababan. Simplemente las niegan”.

“La misma gente que estaba ahí dicen que no saben con quién salió”, cuenta Flor, quien guarda como uno de sus recuerdos la última llamada que tuvieron: “la oí bien, la oí tranquila, hasta que me desperté un sábado por la mañana y vi las noticias en redes sociales de que habían encontrado a una persona asesinada, probablemente violada porque estaba con los pantalones abajo, y por las características –su identidad sexual– deduje que era ella”. Era el 9 de marzo de 2019, en las cercanías del fraccionamiento El Cerrito, en Tepeji.

Flor pide que den con los responsables del asesinato de Renata, pero también de todos los que ha habido en la región del Valle del Mezquital –que integra a la zona industrial Tula-Tepeji– y en el resto de Hidalgo. “Me gustaría que hubiera esa responsabilidad por parte de las autoridades de investigar, de no darle carpetazo a las investigaciones; me gustaría que entendieran que no tenemos los recursos, porque ir a Pachuca son gastos, y por eso mismo creo que no les dan seguimiento (a los casos)”.

A Renata la recuerda como una persona alegre: “ella siempre veía el lado positivo de las cosas, aunque le estuviera yendo mal. Ella se salía a divertir, como todos los jóvenes, era muy conocida en el municipio, fácilmente la ubicaban. No se metía con nadie. Nunca tuvo un problema de que la hubieran amenazado…

“Los resultados de la investigación van muy lentos y cada día las mujeres corremos más peligro; no nos dan certeza de que vamos a estar bien”.