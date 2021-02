Pide Karime Macías que se investigue extesorero de Duarte

La ex presidenta del Sistema Estatal para el de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) en Veracruz, Karime Macías Tubilla, presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el extesorero de esa entidad, Antonio Tarek Abdalá, por el delito de falsedad en declaraciones judiciales.

A través de su abogada, Karime mencionó que las declaraciones de Tarek Abdalá son “falsas”, lo que originan un agravio en su contra, de su ex esposo y la gente que laboró con él, ya que carecen de documentos que lo comprueben.

“Vengo a poner de su conocimiento hechos que salvo error de apreciación pueden constituir la comisión del delito de falsedad en declaraciones judiciales, previsto y sancionado en el artículo 247 y demás relativos aplicables del Código Penal Federal, cometido en agravio de mi representada Karime Macías Tubilla, del señor Javier Duarte de Ochoa y diversos ex colaboradores”.

En la denuncia, se menciona que el 23 de mayo de 2018, Antonio Tarek Abdalá declaró que Karime Macías asistía a reuniones de gabinete, y ella era quien decidía a qué empresas debían entregarse los contratos que se firmaban con el gobierno de Veracruz.

Además, Antonio Tarek mencionó ante el Ministerio Público que Karime recibía mensajes de Javier Duarte a través de un celular o del teléfono rojo, sobre las transferencias que debía hacer, entre ellas, el pago de 750 millones de pesos a medios de comunicación.

Según la defensa de la ex esposa de Javier Duarte, los señalamientos “imputaciones carecen de veracidad y de valor al no estar robustecidos con otro dato de que prueba que acrediten las declaraciones de Tarek Abdalá Saa, toda vez que los hechos que relata nunca sucedieron y sólo aceptó colaborar con la entonces Procuraduría General de la República, con información falsa, en aras de no enfrentar a la justicia y ser juzgado por delitos que él cometió”.

(Sharira Abundez)