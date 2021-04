Pide CCEL no ceder a "extorsión" de Zermeño por Estadio León

"Este señor Zermeño no le va a meter ni un centavo a ese terreno, porque no va a tener permisos para hacer otra cosa, va a crear un punto negro, se va a hacer una covacha de ladrones o malvivientes, no va a saber qué hacer con él, ni dinero tiene para mantenerlo cuando se vaya el equipo a su nuevo estadio, nos va a dejar un basurero, es una extorsión lo que quiere hacer él a los leoneses".