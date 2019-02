Pide Blanco a fiscal esclarecer asesinato de Samir Flores

MORELOS (La Silla Rota).- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pidió al fiscal general, Uriel Carmona, quien permanece en el cargo desde el sexenio del perredista Graco Ramírez, esclarecer el asesinato del activista Samir Flores.

Lo anterior fue expresado por el mandatario luego de que el Fiscal reconociera públicamente que la cartulina que mencionó en una conferencia de prensa, horas después del asesinato de Samir, con la que presuntamente se le vinculaba al crimen organizado desapareció y no se encuentra dentro de la carpeta de investigación del caso.

Lo único que existe es una fotografía del supuesto narcomensaje.

Incluso Blanco reclamó que el fiscal vinculara el asesinato con el crimen organizado sin haber investigado el caso.

"Se tiene que esclarecer a como dé lugar, el Fiscal que yo recuerde había dicho que estaba metido en varias ocasiones con el crimen organizado, yo creo que primero hay que investigar, no hay que juzgar, y se tiene que investigar y llegar hasta el fondo, llegar hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias.

"Todo mundo le reclama al fiscal, yo lo único que le puedo decir al fiscal es que se esclarezca y llegar hasta las últimas consecuencias, como te digo hoy no se puede quedar impune, el fiscal sabe lo que tiene que hacer y creo que tanto los familiares, como la gente está esperando que se esclarezca esta situación", dijo Blanco.

Samir Flores, activista opositor al denominado Proyecto Integral Morelos, del cual forma parte la central termoeléctrica de ciclo combinado de Huexca, fue asesinado a balazos en la entrada a su domicilio en la comunidad de Amilcingo, en la zona oriente del estado.

"Es responsabilidad de la Fiscalía, como te menciono, yo creo que la Fiscalía se tiene que poner a trabajar, a chambear y a darle resultados, al fiscal se lo he comentado varias veces que se tiene que poner a trabajar y esclarecer este asesinato, no se puede quedar impune", dijo el Gobernador.

Blanco Bravo también llamó a los opositores al proyecto, quienes desconocen los resultados de la consulta ciudadana llevada a cabo el pasado fin de semana, a aceptar los resultados del ejercicio.

"Yo lo único que les pido a todas las personas, a los ciudadanos, a los frentes que están en contra, que también la gente votó que sí, nadie obligó a esa gente a salir y que votara sí.

"Es un tema federal, desde hace muchos años está el problema, y ahora lamentablemente me cayó a mí, no pasa nada, yo enfrento todo, pero sí les pido a esas personas que no más agresiones, no más insultos, no más peleas, en verdad, creo que la gente, los chavos, las familias estamos cansados de lo mismo", dijo Blanco.

