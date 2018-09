Pide Bejarano hablar de Duarte, Karime y Ayotzinapa, no de él

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 26/09/2018 04:03 p.m.

Veracruz, Ver.- El presidente nacional de la Asociación Civil "Nueva Esperanza", René Bejarano Martínez, se dijo exculpado de los supuestos actos de corrupción que le achacaron hace años en la Ciudad de México, por lo tanto, aseguró que su respaldo al próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, no le resta el que será su gobierno.

El experredista visitó el puerto para reunirse con diferentes actores políticos de la entidad, a los que les pidió sumarse al proyecto del tabasqueño, advirtiendo que para sacar adelante al estado hacen falta, por lo menos, de sexenios, y no solo los seis años que están por venir de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador electo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Al ser cuestionado sobre su sentir a las críticas que hay sobre él, por los hechos sucedidos en marzo del 2004, en donde la televisión nacional difundió un video en la que se le ve recibiendo cientos de billetes, de parte del empresario Carlos Ahumada, que incluso lo llevaron a ganarse el mote de "el Señor de las Ligas", justificó que es un caso que ha quedado en el pasado.

"Ya todo eso es pasado, ya pasaron más de 15 años, nunca hubo una prueba que realmente me incriminara. Yo quedé exonerado, y además, contribuimos, aquí en Veracruz y en todo el país".

-¿Se siente exculpado, señor?

-"Así lo dijeron los jueces. Parece la voz de mi conciencia (le dice al reportero), la que me habla acá".

-¿Y está limpia su conciencia?

-"Si tengo claridad de que fue una conspiración, que algunos medios inflaron para golpetear, para evitar que Andrés Manuel fuera presidente, pero, no lo evitaron".

Ante más cuestionamientos del tema, el ex perredista pidió a la prenda que dejaran de hablar ya de eso, que es algo del pasado, que mejor ocuparan en temas actuales como el del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

"Algunos medios han pretendido destruirme pero no lo lograron, no sólo estamos recuperados, pero más fuertes (...) que ya no regresen a lo mismo, hablen de Ayotzinapa, hablen de las fosas clandestinas de aquí, hablen de Karime Macias".

