Pide antidoping para el Cuau y exigen su salida de mesas de seguridad

CUERNAVACA.- Al considerar que las actitudes de Cuauhtémoc Blanco no corresponden a las de un gobernador, legisladores morelenses pidieron que se le realicen pruebas toxicológicas al exfutbolista; además, Enrique Paredes, presidente del Colegio de Abogados, solicitó la "separación temporal" del mandatario de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos, toda vez que existe el riesgo de que se filtre información al crimen organizado.

TAMBIÉN LEE: "El Carrete" y Cuauhtémoc Blanco, una relación que data de 2016

Este martes, ante los señalamientos de vínculos con el crimen organizado, Blanco Bravo aseguró que nadie lo va a amedrentar.

"Muchos quieren que me vaya, pero no me voy a ir, aquí sigo firme para que les quede bien clarito... aquí está papá, no les tengo miedo", lanzó Cuauhtémoc Blanco mientras se daba palmadas en el pecho.

?? #VIDEO | "Aquí está papá", alardea el Cuau, tras el escándalo que se desató por la foto que se tomó con líderes del narco en Morelos. #yn

??: @CiroGomezLhttps://t.co/gBSxrMxXoK pic.twitter.com/RBfylNG8iu — La Silla Rota (@lasillarota) January 19, 2022

Ante estas actitudes, Agustín Alonso, diputado local de Nueva Alianza, solicitó que le hagan pruebas a Cuauhtémoc Blanco para comprobar si no ha ingerido sustancias tóxicas que pudieran alterar su conducta.

Me tiene sorprendido que un actor político de primer nivel, de gobernador, responsable de más de dos millones de personas que vivimos en Morelos, pueda reaccionar de esa manera, eso no es reacción de una persona normal

Yo creo que la autoridad, como el mismo gobernador, podría hacer uso de esa obligación o derecho (examen toxicológico), que transparente su actuar

EVITAR FILTRACIONES

Por su parte, el dirigente del partido Movimiento Alternativa Social (MAS), Enrique Paredes Sotelo, solicitó la "separación temporal" de Cuauhtémoc Blanco de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad del estado, pues existe el riesgo de que se filtre información al crimen organizado.

A través de una carta, dirigida a Alejandro Govinda Riquelme Pastoressa, secretario técnico de la mesa, se señala que lo anterior se deriva de que el mandatario está bajo investigación por la FGR y la Fiscalía local.

"Solicito que este H. Órgano Colegiado determine su separación temporal como miembro de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad en el Estado de Morelos, en virtud de que su presencia puede frustrar el resultado de la investigación", se lee en la misiva.

Asimismo, Paredes Sotelo advierte que en la mesa se comparten información y evidencias para el combate a la delincuencia organizada en Morelos, datos sensibles que podrían filtrarse.

"El gobernador pudiera estar utilizándola para favorecer a algunos de los grupos con los que aparece fotografiado, lo cual incluso se reafirma con los señalamientos que se hacen contra él en las mantas", añade.

El martes 4 de enero, El Sol de México reveló una fotografía en la que Cuauhtémoc Blanco posa con presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Morelos y del "Comando Tlahuica", situación por la cual diputados locales lo denunciaron ante la FGR, la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.

En la imagen se observa a Irving Eduardo Solano Vera, "El Profe" o "El Gato".

Se trata del líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.

A su lado aparece Homero Figueroa Meza, "La Tripa", líder del grupo criminal conocido como "Comando Tlahuica" o "Los Tlahuicas".

Luego se observa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidro Castro Santiago, "El Ray", líder regional del CJNG en Morelos.

"El Ray" fue asesinado el 30 de octubre de 2019 al interior del Centro de Reinserción Social "Morelos", en el municipio de Xochitepec, presuntamente por una riña entre grupos criminales.

rst