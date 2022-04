Pese a violencia en Michoacán por CJNG, Jalisco exportará aguacate a EU

ZAPOPAN.- Después de Michoacán, el estado de Jalisco será históricamente el segundo estado del país en exportar aguacate a los Estados Unidos.

Javier Medina Villanueva, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate del estado Jalisco (Apejal), reveló que eso será una realidad a partir de la primera quincena del mes de junio de este año.

"Es decir que en menos de tres meses pudiéramos estar ya exportando aguacate de Jalisco para Estados Unidos".

Explicó que el volumen que tienen considerado empezar a exportar va depender mucho de los huertos que puedan certificar ante las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

"Nosotros estamos preparados con 10-12 mil hectáreas que son las que estamos proponiendo para que venga la autoridad a certificarnos".

Calculó que si logran certificar 10 mil hectáreas, en la primera temporada 2022-2023, la exportación de oro verde a Estados Unidos alcanzará las 70 u 80 mil toneladas.

¿Qué derrama va a generar?

Estamos hablando de 80 mil toneladas, que equivale quizá al 25 por ciento, o 30, de la producción total; pero si es solamente para el mercado de Estados Unidos, pudieran ser 100 millones de dólares para el mercado de Estados Unidos.

(Javier Medina Villanueva, presidente de la Apejal)

Tenemos otros mercados muy importantes como el de Canadá, que este año fueron alrededor de 36 mil toneladas, tenemos Asia, especialmente Japón, que son alrededor de 35 mil toneladas y Europa igual 32 mil toneladas.

¿Por qué comento esto? Porque si bien es cierto que nos interesa el mercado de Estados Unidos, debemos seguir cuidando el mercado que tanto trabajo nos costó tener. Esto sería algo adicional a lo que estamos exportando como industria a otros mercados.

¿Cuánto tiempo llevan produciendo aguacate?

Jalisco históricamente tiene huertos desde hace casi 40 años, pero era un volumen muy bajo en cuanto a hectáreas. Se detonó a partir del 2005 el crecimiento en cuanto a plantación de aguacate. Son huertas de entre 15 y 20 años por lo menos el 90 por ciento de las huertas en Jalisco.

Venimos trabajando desde 2010 para la certificación y al posible exportación de aguacate a Estados Unidos, en 2017 se da el anuncio de que Jalisco ya podía exportar, se hizo la certificación de algunos empaques, de ciertos huertos, se mandó la fruta con todos los cuidados necesarios, que cumplieran con las normas de calidad, de inocuidad, etcétera, pero desafortunadamente algo falló por ahí quizá a las autoridades, pero no se firmó como tal el plan de trabajo, se hizo todo lo que se tenía que hacer en el campo y se descuidó el tema de la firma del plan de trabajo y cuando llega la fruta de esos embarques hace cinco años pues hizo falta ese documento firmado y como tal no se pudo exportar y hubo un tema político que quizá no valga la pena darle mucha importancia.

¿Va a ser una competencia muy fuerte porque sería el segundo estado que pueda exportar a Estados Unidos sino también colindante con el principal exportador?

No lo vemos como competencia, porque son etapas diferentes y en su momento, en el 97 cuando empezamos a mandar fruta a Estados Unidos estaba muy fuerte Chile, Chile nos ponía el precio, nos ponía el volumen porque ellos tenían el mercado como tal.

¿Qué hicimos? Ponernos de acuerdo para no hacernos competencia y darle al mercado el volumen y a la cantidad que necesitaba.

En el caso de Jalisco sí o sí pertenecemos a APEAM, no hay otro ente que nos represente, no podemos tener un APEAM en Jalisco, otro en Michoacán y otro en Nayarit. Es decir, APEAM nos va a representar a todos los productores de México y tenemos que asumir los compromisos y condiciones que tiene como tal, tenemos que trabajar muy de la mano primero para no afectarlos a ellos, segundo para no afectar el mercado y tercero para ser una empresa con mucho valor.

Yo no lo veo como competencia, somos aliados porque afortunadamente para los productores de Michoacán la etapa cuando sale Jalisco es cuando menos producción hay en Michoacán. De junio a octubre Michoacán tiene poco volumen porque las plantaciones están en terrenos muy altos, hace un poco más de frío y tarda un poquito más en madurar.

Entonces creo que lejos de ser competencia vamos a ser un complemento para ellos, los de Michoacán.

¿Cuántos empleos generan y cuántos estiman que se crearán?

Alrededor de 35 mil empleos están directamente en los huertos, tenemos indirectos alrededor de 50 mil. Hablamos de que podríamos andar en los 90 mil empleos directos e indirectos.

Esto va a detonar una serie de mano de obra, la apertura de Jalisco, para las mamás, las amas de casa, las madres solteras, porque el 70 por ciento de la mano de obra que se necesita para empacar este producto es mano de mujeres, entonces eso va a venir a apoyar un poquito más a estas familias.

¿A qué problemas se van a enfrentar?, porque Michoacán enfrenta un tema de inseguridad

En el tema de violencia en Jalisco como tal no ha llegado a los niveles que hay en otras entidades como Michoacán. Yo creo que hoy por hoy o nos estamos acostumbrando a vivir de esa manera o no lo vemos como una amenaza. A lo que nos debemos enfrentar es a seguir haciendo las cosas con responsabilidad, cuidar el medio ambiente, el agua y buscar la manera de ser un poquito más responsables y lo demás yo creo que tenemos que seguir trabajando. Yo no lo veo así como una amenaza el tema de la inseguridad.

¿A qué adversidades se enfrentarán entonces?

Yo creo que mañana o pasado la mano de obra y el tema de agua también va a ser un tema muy importante, si no seguimos trabajando de la mano de las autoridades para regular bien el uso y manejo del agua y de los bosques o más bien no el uso y manejo sino cómo sí cuidarlos, porque si no solitos vamos a tener problemas.

Es una serie de cosas que tenemos que trabajar, cuidar e ir de la mano, no solamente nosotros, sino con las autoridades, porque si no se nos sale de control a nosotros.

¿Por qué la mano de obra?

Ha sido un tema muy importante la generación de empleos en Jalisco. No solamente el tema del aguacate, hoy por hoy hay miles de empleos por el tema de las berries y eso ha generado una derrama económica muy importante en el estado y en las regiones, entonces cada vez se ve un poquito más complicado el poder conseguir mano de obra.

Creo que si no seguimos nosotros mecanizándonos, actualizándonos, pudiera ser parte de los retos mañana o pasado el tema de mano de obra.

¿Cuántos productores son y cuántos empaques tienen?

Estamos hablando que son alrededor de 4 mil 300 huertos, 3 mil 200 productores más o menos con 37 mil hectáreas registradas.









