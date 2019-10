Pese a renuncia de Medina Mora, seguirá proceso de suspensión contra "El Bronco"

Monterrey, N. L- El Congreso de Nuevo León seguirá con el proceso de sancionar al gobernador Jaime Rodríguez por el asunto de las firmas, pues no ha sido notificado oficialmente de la suspensión concedida por el Ministro Eduardo Medina Mora.

Arturo Bonifacio de la Garza, presidente de la Comisión Anticorrupción dice que siguen adelante con la orden de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y es que en la Ciudad de México, antes de renunciar, el Ministro Eduardo Medina Mora admitió a trámite la controversia constitucional promovida el 27 de septiembre por "El Bronco" y concedió una suspensión que congelará cualquier castigo durante varios meses.

La suspensión prohíbe al Congreso local "ejecutar cualquier medida provisional o sanción" derivada del procedimiento ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionarlo por mandar a sus empleados a recabar firmas en días y horas hábiles.

El Poder Legislativo estatal podrá instruir el procedimiento, pero no lo culminará con una sanción, hasta que la Corte revise si son legales las reglas que los mismos diputados crearon para desahogar la sentencia del TEPJF.

El Congreso de Nuevo León, una vez recibido la notificación definirá qué implicaciones tiene y si tendrían que proceder vía juicio político.

"A la Comisión Anticorrupción no se le ha notificado nada y el Congreso, a través de la Dirección Jurídica se encuentra ahorita en el proceso de notificación del proceso al Gobernador y al Secretario de Gobierno; no se suspende nada hasta en tanto no nos notifiquen de manera oficial", afirma el diputado De la Garza.

"Nosotros vamos a continuar el proceso como lo acordamos y como lo teníamos hoy por la mañana, mientras no nos notifiquen al Congreso o a la Comisión, nosotros vamos a seguir el proceso.

"Si nos llega la notificación veremos en qué sentido viene, sus alcances, porque no nos corresponde actuar hasta que no seamos debidamente notificados, no podría decir yo ahorita si tendría que irse por el juicio político", destaca.

"De manera preliminar se advierte que el acto impugnado no es propiamente electoral, ni constituye en estricto sentido el cumplimiento de un fallo, sino el dictado de unas reglas emitidas ex profeso para establecer una sanción a dos servidores públicos, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia", argumentó el Ministro Medina Mora.

"Se niega la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, en relación con el procedimiento derivado de las Reglas Procesales para aplicarse en cumplimiento de la Sentencia SER-PSC-153/2018, emitida por la Sala Regional Especializada del TEPJF", determina.