Pese a prohibición, VW reanuda producción en Puebla

Pese al decreto gubernamental que prohíbe la reactivación de actividades en la industria automotriz y del sector de la construcción, este lunes Volkswagen reanudó su producción en su planta de Puebla.

De esta manera, con poco más de 3 mil trabajadores, aproximadamente el 30 por ciento de su plantilla, la empresa alemana reanudó el ensamblaje de las unidades Golf, Jetta y Tiguan; el área administrativa continuará trabajando desde casa.

Cabe mencionar que la armadora aplica protocolos de seguridad, como pruebas rápidas, medición de temperatura, uso obligatorio de cubrebocas y sana distancia.

La armadora alemana reanudó actividades a pesar del segundo decreto emitido por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que indica que en Pueblan no existen las condiciones para retomar actividades de la industria automotriz y del sector de la construcción.

Asimismo, es necesario precisar que la mitad de los empleados que reanudaron operaciones este lunes a la planta de Volkswagen en Puebla ya habían regresado para ser capacitado en los protocolos de salud.

Cabe señalar que el director de comunicación de Volkswagen en México, Mauricio Kuri Curiel, justificó que no acatarían el decreto debido a que no fueron notificados por el gobierno estatal, a lo que Barbosa Huerta contestó que una vez publicado el decreto, no debían de avisarles, sino que las empresas debían cumplir.

Durante el fin de semana, la curva de contagio por covid-19 en Puebla siguió al alza, por lo que se registraron mil 32 nuevos casos positivos y 221 fallecidos más.

El secretario de Salud en la entidad, José Antonio Martínez García, explicó que de viernes para sábado hubo 212 contagiados y 61 decesos; mientras que de sábado para domingo fueron 190 contagiados y 77 fallecidos; en tanto de domingo para lunes 29 de junio, se registraron 630 contagiados con 83 fallecidos.

Los datos representan un incremento considerable, tomando en cuenta que del pasado jueves 25 de junio al viernes 26, de habían reportado solamente 180 nuevos casos, número que representaba una disminución.