Pese a peligros, migrantes cruzarán frontera por mar para llegar a México

Cruzar Guatemala no fue problema. Lo pudimos hacer en autobuses y camiones. Tampoco fue mucho problema entrar a México, una vez ya en México, hay que preocuparse por cuidar el dinero de que no te roben no malgastarlo y hacerlo rendir al máximo hasta llegar a la frontera, pues no sabes cuánto tiempo estarás aquí para poder pasar a Estados Unidos