Pese a operativos, Ileana fue atacada de muerte en Cereso de Coatzacoalcos

Coatzacoalcos, Ver. –A cinco meses de un operativo sorpresa en el penal Duport Ostión de Coatzacoalcos Ileana Mortera fue atacada en el pecho con una herramienta punzocortante. La agresión fue reservada por las autoridades, quienes han negado a la víctima interponer una denuncia.

"Iba hacia el área de población cuando un tipo se abalanzó sobre mí con el puño cerrado y me golpeó en el pecho, por lo que me caí y en el suelo me siguió atacando; grité y me ayudaron los demás compañeros, pero no podían con él porque tenía mucha fuerza", relató a La Silla Rota Veracruz.

Mortera Trolle, quien cumple cuatro años de una condena por secuestro, reclama que las heridas provocadas con un buril – herramienta de trabajo punzocortante- apenas fueron limpiadas en el penal y luego fue reingresada a su celda.

El 13 de febrero de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Dirección General de Prevención y Reinserción social (DGPRS), llevó a cabo un operativo al interior del Centro de Readaptación Social (CERESO) Duport Ostión.

Durante la supervisión se encontraron 128 televisores, 150 bocinas, seis microondas, 15 reproductores de DVD, tres teléfonos celulares, 20 consolas de videojuegos, 20 planchas para ropa, 30 parrillas eléctricas, un frigo bar, una laptop, 20 tijeras, 40 cinturones, 10 resistencias eléctricas, así como también varios tipos de medicamentos y diversas piezas de vidrio.

Pese a esa requisa, Ileana fue agredida por un compañero cuando caminaba junto a otros internos por las instalaciones. La agresión exhibió que los internos, mujeres y hombres, conviven en espacios compartidos, violentando el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto", dice la ley.

Ileana, no pudo interponer la denuncia por la agresión en su contra porque el encargado del jurídico del Cereso no se lo permitió. Por presión de su hermana, la autoridad aceptó que la interna firmara una hoja donde había una declaración escrita.

Ileana Mortera explicó que el jurídico justificó al agresor al asegurar que "estaba loco", a pesar de que vive desde hace un año en el área de la población general y no en el de psiquiatría.

"El jurídico decía que el interno me agredió con un buril y perdí el equilibrio, que el comandante se percató y corrió a auxiliarme, obvio me enojé, le dije que eso era mentira y que el comandante hizo acto de presencia ya cuando yo estaba en la clínica".

Aunque agentes ministeriales tomaron la declaración de Ileana cuando fue atendida en el hospital regional, ella asegura que no le dieron el número de carpeta de investigación.

"Yo pido acción penal contra la persona que me atacó, porque me atacó varias veces", indicó Ileana, temerosa de revelar un hecho de violencia en uno de los penales de mayor peligrosidad en Veracruz.