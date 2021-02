Pese a inversión, delitos contra mujeres no cesan en Veracruz

La app "Mujer Alerta" requirió un contrato de 226 mil pesos a favor de la empresa Advanced Research and Technoloy S.A. de C.V.

De 2019 a 2020 el gobierno de Veracruz destinó más de 24 millones de pesos en acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género (AVG). En contraste, la Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP) refleja un incremento -y no una disminución- en delitos contra mujeres, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el SNSP, del primero de enero al 30 de septiembre, de los 704 feminicidios registrados en el país, el estado de Veracruz aportó 67, es decir concentró 9.51 por ciento de casos denunciados en México.

Así, la entidad veracruzana quedó solo debajo de Estado de México con 106 feminicidios, pero arriba de Ciudad de México, con 55 casos; Nuevo León; 50, Puebla; 40, Jalisco, 39; Morelos y Chihuahua 28; Baja California 27 y Oaxaca 25. Además, el estado ocupa el cuarto lugar en el país en cuanto a proporción de casos por cada 100 mil mujeres.

Esta cifra de feminicidios opaca el gasto de 11 millones 300 mil 449.00 pesos ejercido por el Poder Ejecutivo de Veracruz para financiar las acciones derivadas de la Alerta de Género contra las Mujeres en 2020, como detalla el Tomo II del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

A dicha cantidad se agregan 13 millones 035 mil 149.00 pesos ejercidos en 2019 por el Poder Ejecutivo para atender la Alerta de Violencia de Género, es decir, un millón 734 mil pesos de diferencia respecto a 2020.

En dos años (2019-2020) el Ejecutivo gastó 24 millones 335 mil 598 pesos en acciones derivadas de la AVG, sin resultados concretos en el acceso de las mujeres en una vida libre de violencia.

APP POCO UTILIZADA Y CON FALLAS

Parte del recurso lo destinó el Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para lanzar la app "Mujer Alerta Veracruz", la cual requirió un contrato de 226 mil pesos a favor de la empresa Advanced Research and Technoloy S.A. de C.V. con domicilio en alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México.

La app disponible para los sistemas Android y iOS se lanzó en marzo de 2019, acorde con la fecha del Día Internacional de la Mujer, sin embargo, desde esa fecha apenas acumula 10 mil descargas; es decir, el equivalente a un 3.07 por ciento de la población femenil del municipio de Veracruz (325,626 mujeres).

El 8 de marzo de 2019, el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez presentó la app "Mujer Alerta Veracruz", y entre las novedades de la plataforma destaca un botón de pánico en caso de una agresión contra las usuarias.

Este envía una alerta a la SSP y permite a la usuaria ingresar los diez números de teléfono de las personas de más confianza.

La innovación tuvo un costo de 226 mil 200 pesos asignados a la empresa Advanced Research and Technoloy S.A. de C.V., desarrolladora de la plataforma Genexus Full Technology (v. Genexus16) al servicio de la SSP.

La aplicación igual generó reacciones a favor y contra por parte de las usuarias, principalmente por la prontitud de la SSP para responder al botón de pánico.

Otras usuarias precisamente reprocharon la fácil activación por equivocación del botón de alerta, además de la dificultad para registrar en la app los números telefónicos, o bien para confirmar el registro del teléfono.

POCOS RESULTADOS

Aparte de la app, el Gobierno de Cuitláhuac García ha implementado diversos programas para atender la violencia de género.

Es el caso de la estrategia integral Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, lanzada el 25 de enero de 2019 y este contempla "poner en marcha" todo el aparato gubernamental para erradicar la violencia feminicida en la entidad.

Pese a la estrategia, el Secretariado Ejecutivo reporta cifras altas en cuanto a delitos sexuales de 2019 a 2020.

De enero a septiembre de 2020 Veracruz acumula 2001 denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, entre estas, 503 por abuso sexual, 290 por violación equiparada, 16 por acoso, 207 por hostigamiento, 11 por violación equiparada y 1 por incesto.

Comparativamente, de enero a septiembre de 2019 la Fiscalía abrió 2 mil 155 carpetas de investigación por delitos contra la seguridad sexual.

NO HAY TRANSPARENCIA EN EL GASTO

Entrevistada al respecto, la Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres (OUVM) de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González, advirtió que por sí sola la app no solucionará el problema de la violencia de género.

"En todo caso, a pesar de las adecuaciones y se perfeccione la herramienta debería ser un elemento de una estrategia integral. Mujer Alerta por sí misma no soluciona cosas. Es una herramienta, pero que no tiene apoyos ciertos de contacto para las mujeres de a pie, las ciudadanas comunes y corrientes".

Además si bien consideró a la app "Mujer Alerta" una buena herramienta, alertó que dicha plataforma es subutilizada, y tampoco existe certeza ni informe de las inversiones en materia de la AVG.

"Si bien se está invirtiendo en otras áreas, no tenemos certeza respecto a la eficacia de esas inversiones ni en qué puntualmente se está invirtiendo porque no se da a conocer, no se informa a la ciudadanía".

Casados González añadió que las ciudadanas "de a pie" no observan un cambio cualitativo en los problemas asociados a la violencia de género.

"Cómo está todo fragmentado, no trabajan de manera holística, podrán hacerse adecuaciones a la aplicación, tendrán su impacto, su grado eficiencia, pero per sé: no funciona".

SIGUE EL GASTO

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2020, de los más de 13 millones de pesos ejercidos en 2020 para atender la AVG, 101 mil pesos lo ejerció la Secretaría de Educación en acciones de la propia Alerta de Género; la Secretaría de Desarrollo Social, 900 mil pesos; Secretaría de Gobierno, 517 mil 820.00 pesos; Finanzas y Planeación, 648 mil 524 pesos; Comunicación Social, 250 mil pesos; Contraloría General, 41 mil 600 pesos y Trabajo y Previsión Social, 177 mil 385 pesos.

Además, Servicios de Salud destinó 169 mil 372 pesos en la Alerta de Violencia de Género; Sistema DIF Estatal, 900 mil pesos; Instituto Veracruzano de las Mujeres, 1 millón 898 mil 048 pesos y la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito, un millón 300 mil pesos.

Pese a la inversión en materia de violencia de género, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública incluyó a cuatro demarcaciones veracruzanas en la lista de los 100 municipios del país con probables feminicidios.

Es el caso de Veracruz en el lugar 17 con seis probables feminicidios, con una tasa de 1.84 casos por cada 100 mil mujeres.

Coatepec ocupó el sitio 57 en el ranking, con tres denuncias presentadas y con una proporción de 5.92 delitos por cada 100 mil mujeres.

Xalapa tuvo el lugar 59, con tres probables feminicidios equivalente a una incidencia de 1.1 delitos por cada 100 mil mujeres. En cambio Papantla ocupó el 58 en el listado con 3 denuncias por feminicidio y una tasa de 3.57 feminicidios por cada mil mujeres.