Pese a coronavirus, familiares duermen fuera del Hospital de Veracruz

Veracruz, Ver.- En plena contingencia por la llegada a México del virus COD-19, decenas de personas que tienen a sus seres queridos internados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz duermen en la calle, frente a charcos de aguas negras y sin ninguna medida salubre ingresan al área de internamiento para visitar a sus enfermos.

Sobre la banqueta de la avenida 20 de Noviembre del puerto jarocho, a un costado de la puerta principal de la Torre Pediátrica de ese complejo de salud, hay una casa de campaña que sirve de dormitorio, expuesta a la suciedad de esa calle.

José Erick Palestina Mendo explica que ahí habita parte de su familia que llegó a la ciudad de Veracruz para acompañar a su hijo de tres años y a su esposa que quedaron lesionados luego que un ciudadano centroamericano impactara el automóvil en el que viajaban en la carretera Rancho Nuevo-Carranza, en el municipio de Vega de Alatorre, en la región de Laguna Verde.

“Mi familia para apoyarnos unos a los otros, para cambiar (de turno de visitas), porque no tenemos recursos económicos, somos pobres. Yo soy cañero, aquí están mis manos y desgraciadamente no me aceptaron porque necesitan un pase de entrada y yo qué iba a saber que mi mujer se iba a accidentar”.

El trabajador dijo que tuvieron que venir hasta Veracruz (a casi 200 kilómetros del accidente), para recibir atención pues en el IMSS de Ciudad Cardel, el más cercano al lugar de los hechos, no le dieron la atención por un trámite burocrático.

El percance se dio el miércoles pasado y desde entonces tiene en estado crítico al menor de edad, lo tienen que cuidar las 24 horas, es por eso por lo que la familia se turna para pasar la noche con él, uno adentro y otro afuera, en la vía pública para lo que se ofrezca.

La esposa de Erick, María Morales Calderón, ya fue dada de alta y está en su casa con cuidados especiales, ante la crisis de dinero que atraviesan no les quedó de otra más que dormir en la calle en la ciudad de Veracruz, como lo hacen otras personas que llegan de otros municipios o estados a recibir atención en el Regional.

No hay prevención salubre

Pese a que hay una crisis por el coronavirus, todos esos ciudadanos entran y salen del hospital sin ninguna prevención salubre, aunque el personal sabe que duermen en la vía pública, sin servicio de baños y agua disponibles.

“Estábamos en el puro piso así, pero gracias a Dios hay personas buenas que todavía existen todavía y nos facilitaron esta casita de campaña para que el sereno no les afecte, no se vaya a enfermar, uno, de las anginas (…) hay bastante gente que nos quedamos así, bastantes, usted sabe que el pobre siempre va a ser así, no va a tener donde quedarse.

“Si yo tuviera dinero me quedaba en un hotel o en otro lado, pero la verdad no, soy campesino, en la caña y año con años soy cortador de caña. Que tomen cartas en el asunto y que no quede este accidente impune”.

Apenas la noche de este martes se confirmaron los primeros dos casos de coronavirus en Veracruz. estos se registraron en los municipios de Boca del Río y Veracruz, región donde desde el martes se suspendieron las clases.