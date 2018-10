Pese a ataque con explosivos y asesinatos, gobernador insiste en seguridad

ALONDRA OLIVERA/ CORRESPONSAL 12/10/2018 06:56 p.m.

OAXACA, Oaxaca.- A pesar de los ataques con explosivos en dos bares de Tuxtepec y de los asesinatos ocurridos en las últimas 48 horas, el gobernador Alejandro Murat aseguró que Oaxaca es una de las entidad más seguras del país.

Para el mandatario estatal los hechos de violencia suscitados no son motivo para ahuyentar a los visitantes a la entidad.

Apenas el miércoles en la noche, en la zona centro de San Juan Bautista Tuxtepec, se registró un ataque de sujetos armados con granadas de fragmentación a dos bares, pero en uno estallaron los explosivos dejando un saldo de un muerto y 10 lesionados.

Abordado durante el banderazo de salida en el Andador Turístico de los participantes en la Carrera Panamericana, el mandatario sostuvo que las instancias correspondientes investigan si los ataques suscitados en San Juan Bautista Tuxtepec tienen relación con el crimen organizado.

Pero insistió: "Oaxaca está seguro, estamos en la Carrera Panamericana. Hoy es uno de los estados más seguros del país".

No obstante, entre el jueves y este viernes se registraron cuatro asesinatos más por arma de fuego, uno de ellos se trató del regidor de obras del municipio de San Agustín Loxicha, Gonzálo García Ramírez de 35 años de edad quien fue hallado con varios impacto de bala.

El otro asesinato ocurrió en la entrada de El Mezquite, Istmo de Tehuantepec, donde fue localizado el cuerpo de una persona de quien se desconoce su identidad.

La tarde del viernes dos personas fueron encontradas muertas en la carretera de terracería que conduce a la agencia municipal del Mezquite en Asunción Ixtaltepec.

De acuerdo al reporte policíaco, las víctimas presentaban varios disparos de arma de fuego en el cuerpo, situación que les provocó la muerte.

En tanto, Alejandro Murat dijo que este es el primer mes que no se registra un solo asesinato en la ciudad de Oaxaca, no obstante en zonas como el Istmo, Costa y Cuenca del Paloapan las ejecuciones están al día.