Pescadores: ¿por qué caen en las redes del narcotráfico?

"De la pesca no se vive" y los apoyos del gobierno son raquíticos, por eso algunos pescadores se enganchan con el narco, refiere un habitante de Angostura. Fotos Cuartoscuro /Ilustrativas

CULIACÁN.- "De la pesca no se vive" y cuando la temporada va mal, algunos pescadores optan "por hacer un viajecito" que les dejará dinero para todo el año. No todos corren con suerte, algunos ya no regresan y, otros son detenidos por las autoridades; eso lo sabe toda la comunidad de los campos pesqueros.

También lee: Detectan buzos 37.6 kilos de cocaína en buque que arribó de Colombia

En septiembre pasado, tres pescadores de La Reforma, Angostura, desaparecieron durante varias semanas después de hacerse a la mar.

Sus familiares y vecinos volvieron a saber de ellos cuando aparecieron en las noticias: elementos de la Secretaría de Marina los había detenido en una redada en el Mar Caribe a unas 85 millas náuticas de la costa más cercana a Quintana Roo.

En fotografías que dio a conocer la información, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, reconocieron a Abraham Alfonso N, de 31 años; Felizardo N, de 39 años, y Raymundo N, de 45 años, habitantes del litoral angosturense.

Llevaban en una lancha de dos motores casi tres toneladas de cocaína, presumiblemente importada desde Colombia. Según la DEA, el valor de la droga en el mercado negro alcanzaría los 142 millones de dólares.

Atrapados en las redes de la DEA y la Marina, cada vez más los pescadores se convierten en los alfiles del narcotráfico en altamar, lanzados al trasiego de droga no sólo por el Golfo de California, sino, como en este caso, por El Caribe, documenta El Sol de México en un reportaje.

MÁS REDITUABLE QUE PESCAR

Los tres pescadores de Angostura detenidos en septiembre pasado no son un caso excepcional, hay más detenidos de otros años; es muy fácil engancharse, aquí la misma gente tiene sus conectes y cuando la temporada va mal, hacer un viajecito de estos les deja dinero para todo un año", narra un ex trabajador del ayuntamiento de Angostura.

Detalla que es en las noches cuando comienza la aventura criminal; cargan las pangas con suficientes bidones de combustible para transportar las toneladas droga lo más cerca posible de la frontera.

Aunque, refiere que no es habitual que "anden tan lejos" como los tres. "Quién sabe si venían de Colombia o ahí nomás en Honduras les dieron la carga".

Ocho días después de la captura de Abraham Alfonso N, Felizardo N, y Raymundo, el Departamento de Justicia estadounidense les formuló cargos en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, para solicitar una eventual extradición.

En el informe la DEA señala que los tres de Angostura llevaban dos mil 960 kilogramos de cocaína en grandes ladrillos que cubrían en la reducida cubierta con lonas. Sin embargo, cuando la FGR presentó la carpeta de investigación, señaló que eran mil 800 kilos, es decir, mil 160 kilos menos, lo que levantó suspicacias en la DEA.

EL OLVIDO DEL GOBIERNO

El apoyo que el gobierno del estado y la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) dan a los pescadores, son migajas que les servirán para sobrevivir unos días.

Los tres angosturenses recibieron mil 335.42 pesos del programa de Empleo Temporal que entregó la Secretaría de Pesca y Acuacultura bajo la gestión de Sergio Torres Félix.

Según Sergio Torres, hoy aspirante a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, y quien presume que en su gestión sí apoyó a los ribereños, indicó que se repartieron 40 millones de pesos del programa de empleo temporal a más de 27 mil pescadores inscritos en el padrón. De ahí que solamente alcanzaran los mil 135 pesos por persona.

Por el momento, de septiembre a enero son cinco los pescadores ribereños de Sinaloa detenidos debido a una investigación de la DEA, en un intento de desmantelar las rutas marítimas del Cártel de Sinaloa para el trasiego de drogas. Según el testimonio obtenido, hay otros tres de la zona de Angostura desaparecidos.