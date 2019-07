Perrita Laiza sobrevive a balazos; Fiscalía omisa

Las Choapas, Ver.- Un sujeto le disparó 3 balazos a una perra mestiza de 6 años el pasado sábado en la colonia Ignacio Zaragoza, sin que hasta el momento haya sido atendida por la Fiscalía General del Estado de ese municipio.

De acuerdo con el dueño, Ezequiel López Urbina, el animal que tenía poco de parir a tres cachorros, se pasó al terreno del agresor y le disparó.

"Sin embargo, no era la forma de sacarla. Mejor nos hubiera avisado y nosotros íbamos por ella, ya que nuestros terrenos no tienen barda", agregó.

Asimismo relató: "Yo me encontraba trabajando en otro municipio cuando me avisó mi esposa como a las 2 de la tarde y fue que me vine de inmediato (a Las Choapas) para arreglar este asunto".

López Urbina manifestó que llevó a "laiza" como prueba a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia contra el sujeto de nombre Renato Natividad, pero la secretaria de la mesa le dijo que tenía que llevar un certificado médico para que procediera.

No obstante, no lo ha podido hacer debido a que no cuenta con los recursos para llevar a curar a su mascota y tampoco para el certificado médico.

Lo anterior debido a que el veterinario cobra alrededor de 5 mil pesos por la cirugía para extraer las dos balas.

"Laiza tiene tres heridas de bala; dos en su ubre y una en su pierna. Solo logró salir una, las demás todavía están dentro de su cuerpo y no tenemos dinero para atenderla, solo le hemos puesto inyecciones para aminorar el dolor", explicó.

Ezequiel señaló que el agresor no les ha dado la cara, lo conocen poco, ya que lleva 5 meses que se cambió a esa colonia y ellos tienen 24 años, pero "nunca habíamos tenido problemas con nadie, ni "laiza" ha dañado a nadie, al contrario, es muy noble".

Por lo que pidieron que la Fiscalía General del Estado intervenga para que se encaren con el sujeto, se haga responsable de los gastos médicos de la perra y se comprometa a no acercarse a la familia, ya que también temen que un día agreda a alguno de ellos.

"Cualquier cosa que pase, nosotros responsabilizamos a ese señor, porque así como agredió a nuestra perra, qué nos garantiza que no lo haga con alguno de nosotros y sobre todo que yo no estoy todo el tiempo aquí", indicó.

Por lo pronto, Ezequiel y su familia pidieron el apoyo de alguna asociación civil que apoye a los animales o personas en general para poder atender a "laiza", porque no cuentan con los recursos económicos.