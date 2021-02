Perredista arma fiesta en Michoacán en plena pandemia

En plena pandemia y pese a las medidas de sanidad por el coronavirus, el presidente del PRD en Turicato, Michoacán, Gamaliel Gutiérrez Cruz, celebró su cumpleaños número 50 con una fiesta a la que acudieron decenas de invitados.

Fue el propio perredista, también conocido como "Profe Gama", quien confirmó este festejo el pasado 20 de mayo en la comunidad de Puruarán, tras la difusión de fotografías del evento en algunos medios locales.

El dirigente señaló que contó con el permiso de la autoridad municipal para el evento y que fueron "pocos invitados", publicó Reforma.

"Primero doy Gracias a Dios por haber pasado un cumpleaños único...Me la pase super.. Segundo: Para poder hacer una fiesta se necesita un permiso...SI NO HAY PERMISO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LOCAL PUES NO HAY FIESTA", publicó en su cuenta de Facebook.

"TERCERO: Fue un Convivio Familiar. con pocos invitados... NO FUERON 350... NO EXAGEREN".

En ese sentido, dijo que para él era muy importante la presencia de su mamá, esposa, hijos, hermanos y otros familiares, así como compañeros del partido.

A la reunión asistieron compañeros como el presidente estatal del PRD y ex Secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, y el Secretario de Finanzas del partido, Helder Valencia Soto, quienes llegaron a la celebración a bordo de un helicóptero.

En ese sentido, Gutiérrez justificó el uso de la aeronave por los tiempos saturados en la agenda de los dirigentes perredistas, además negó que pertenezca al Gobierno.

El perredista insistió que se trató de un evento privado, al que no pudo invitar a más personas por la restricción de eventos masivos.

"No fue un evento público, además quien se sienta libre que arroje la primera, aquí en el municipio todo sigue con normalidad o, acaso, ellos los que me critican sí cumplen cabalmente con las medidas de prevención", cuestionó.

"Una disculpa a todas mis amistades que quiero y respeto mucho, no los invité precisamente porque no se puede hacer eventos masivos. Yo respeté las INDICACIONES del permiso que me dio el Ayuntamiento... Si Dios quiere, ya que pase todo esto festejaremos con todos ustedes en grande".

El dirigente partidista afirmó la música estuvo a cargo de la agrupación "Los Reales" y, en cuanto al banquete, hubo duraznos, ciruelas y mangos, agua de pitaya y de guanábana, salcochados, caldo de iguana, pollo y camarón, y tacos de pierna y pollo.





