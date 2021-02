Periodista de Tijuana libra ataque en su casa; "nomás vi el fogonazo"

TIJUANA.- José Luis Camarillo Tellez, un veterano reportero de Tijuana, fue atacado en su domicilio por un ladrón que intentó asesinarlo a balazos.

“Nomás vi el fogonazo”, narró el comunicador que colabora con diversos medios del municipio y con frecuencia cubre la fuente policiaca.

Entrevistado en la Fiscalía General Estatal (FGE), donde acudió para seguir con su agenda de trabajo luego de presentar la denuncia formal, comentó que ésto fue alrededor de las dos de la madrugada de este lunes.

“Estaba dormido cuando de repente sentí una pistola en mi cabeza. El sujeto llegó totalmente cubierto, traía una chamarra, pasamontaña, una pistola tipo revólver”, contó.

Agregó que el delincuente lo ató de las manos y lo tapó con una cobija mientras hurgaba buscando cosas de valor.

Pero cuando Camarillo Tellez escuchó que el hombre trataba de usar un encendedor, se defendió temiendo que quisiera prenderle fuego en su propia vivienda.

“Yo no sé de dónde saqué la adrenalina, agarré la almohada y me le abalancé al hombre (...) me disparó a la cabeza”, añadió el periodista que resultó ileso.

Dice que después del forcejeo golpeó al ladrón con un pedazo de madera y éste jaló el gatillo al menos un par de veces más, pero el arma se había encasquillado.

“Yo tuve mucho miedo, mucho miedo. Me subí al segundo nivel de mi casa y me aventé por la ventana a la casa de los vecinos”.

Más tarde llegó la policía municipal y los peritos que embalaron una esquirla del arma, al parecer calibre .38.

“Descarto que se trate en relación a mi profesión como reportero. Pienso que fue un hecho de la delincuencia común”.

Y la misma autoridad inició el expediente de la indagatoria por el delito de robo, confirmó el fiscal central, Hiram Sánchez Zamora.

“Ya veremos conforme vaya avanzando”, comentó el representante de la autoridad investigadora.

Por ahora las únicas referencias que el Camarillo Tellez tiene de su agresor es que mide alrededor de 1.70 mts y que es de ojos claros.

Sin embargo, añadió, vecinos observaron a un cómplice que todo el tiempo estuvo afuera de la casa esperando en una motocicleta.

Al final huyeron llevándose alrededor de mil pesos, su cartera con identificaciones y el teléfono celular que es su herramienta de trabajo.

Ya tenía todo empaquetado dentro de un cesto de ropa sucia. Ya se había llevado mis calzones, mis calcetines, pantalones, camisa. O sea, hasta el papel de baño y matabichos se estaba llevando. Es así de absurdo y ridículo

Según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el mes de septiembre recibió 753 denuncias por robo a casa habitación en Tijuana, y en 101 casos hubo violencia de por medio.





