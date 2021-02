Periodista cuya madre murió por covid en Morelia da emotivo testimonio

La segunda muerte registrada en Michoacán por covid-19 fue la señora Gloria, madre de la periodista Zayin Villavicencio.

Su muerte ocurrió el pasado 4 de abril, en Morelia, por lo que su hija escribió una carta en memoria de ella, que posteriormente se publicó en La jornada.

Zayin narra que la muerte número dos no solo era parte de las estadísticas, sino que esta vez llevaba su apellido.

“Este sábado Michoacán registró el segundo deceso por covid-19, como periodista, así comenzaría una nota informativa en las que predominan las cifras y habitualmente suprimimos los detalles, como que era madre, hermana esposa y abuela. Pero esta vez no. Esta vez les voy a contar que la muerte número dos era una morena hermosa de ojos y cabello negro, que era mi madre, porque esta vez la estadística llevaba mi apellido. Gloria se llamaba.

“Tenía una nieta de 10 años que se pellizca desde que supo que su abuela murió. Que dice que es una pesadilla y la extraña a morir, que cada que va a la cama llora, porque hay momentos en los que la realidad te azota y lloras con la luz apagada de cara a la pared, yo misma no lo creo. Esta vez no lo creo. Esta vez la realidad me alcanzó y de pronto estaba sola en la noche en medio de un hospital vacío, rodeada de hombres con trajes blancos, mascarillas y militares, estaba ahí hablando con doctores que se hacen los fuertes y por dentro mueren de miedo”.

La periodista narra el proceso de la muerte de su madre en medio de una pandemia.

“Nunca había imaginado su muerte, pero ni remotamente pensé que fuera a ser una escena de una película apocalíptica y es, quizá por eso, que la gente duda que sea real. Por eso, o porque las cifras aun no les parece alarmantes. Y piensan ‘a mi no me va a pasar’”.

Y es que, la probabilidad de que una persona se muera de coronavirus parecía muy lejana. Una probabilidad en un millón de habitantes que tiene la ciudad.

“Después de la muerte la vida sigue pareciendo irreal. Cuando tendríamos que estarla enterrando, doctores con reactivos en mano, estaban tomando las pruebas de mi familia. Mi hermana resulto negativo. Mi papá y mi hermano positivo. Ambos solo tienen dolor de garganta”, cuenta.

“No podrás despedirte, no habrá reconocimiento de cuerpo y te prohibirán los abrazos. No habrá flores ni un funeral y lo único que volverás a ver es una cajita de madera con cenizas” .

“Lo más extraordinario es el dolor. El dolor de ver a tu familia llorar y no poder abrazarlos”.

Zayin, ante la historia de terror por la que ha pasado, pide quedarse en casa. “Ojala que si aun están a tiempo, esta historia les ayude a entender ‘quedense en casa’”, finaliza.

