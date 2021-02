Perfilan salida de panistas en SLP y Nuevo León

Xavier Nava y Víctor Flores renunciarían al PAN luego de no verse favorecidos con las candidaturas por la capital de SLP y la gubernatura en NL, respectivamente

SAN LUIS POTOSÍ.- Tras la designación de Enrique Galindo Ceballos como precandidato de la coalición "Sí por San Luis" por la capital de la entidad, Xavier Nava prepara su salida del Partido Acción Nacional (PAN), debido a que tenía la intención de buscar la reelección.

De igual forma, el senador Víctor Fuentes alista su salida del PAN, luego de perder en la interna ante Fernando Larrazabal; no descarta contender arropado por otro partido político, aunque no ha tomado una definición.

Este lunes, los partidos PAN, PRI, PRD y PCP, que integran la coalición "Sí por San Luis", acordaron que Octavio Pedroza Gaitán será su candidato al gobierno del estado y Enrique Galindo Ceballos el abanderado a la presidencia municipal de la capital.

con autonomía de que hay una tendencia que no nos favorece, una elección debe ser producto del ejercicio libre del voto y de una contienda equitativa. (3/6) — Xavier Nava (@navaslp) January 11, 2021

A todas y todos los que dentro y fuera del PAN se han sumado a este proyecto, quiero decirles, nada ni nadie habrá de detener el esfuerzo conjunto y compartido por la búsqueda de un San Luis con dignidad, justicia y democracia. (5/6) — Xavier Nava (@navaslp) January 11, 2021

En un anuncio virtual, los dirigentes de esos partidos dieron a conocer que "por encima de los intereses partidistas están los de San Luis", por lo que decidieron presentar a los candidatos que son una garantía de triunfo y de "un mejor futuro".

En la presentación virtual, además de los candidatos, estuvieron Cristina Gaytán Hernández delegada en funciones de presidenta del PRD, Oscar Vera Fábregat presidente del PCP, Juan Francisco Aguilar Hernández presidente del PRD y Ricardo López delegado del CEN del PRI.

El PRI ya no designó candidato a gobernador como se había anunciado al integrarse la coalición y aceptó apoyar al panista Pedroza Gaitán, a cambio de que la candidatura a la alcaldía sea para Galindo Ceballos.

Hasta el momento, el PVEM con Ricardo Gallardo Cardona, Fuerza por México con Juan Carlos Machinena, Redes Sociales Progresistas con José Luis Romero Calzada y la coalición Sí por San Luis con Octavio Pedroza Gaitán, son los partidos que tienen definidos a sus candidatos al gobierno del estado. MORENA ha pospuesto cuatro veces la designación de su abanderada que está programada para el 16 de Febrero.

LAS RENUNCIAS

Luego de conocer la decisión de la alianza "Sí por San Luis", panistas de nuevo y viejo cuño, legisladoras federales, exalcaldes y el único gobernador del estado surgido del albiazul, Marcelo de los Santos Fraga, manifestaron su respaldo al alcalde con licencia de la capital potosina, Xavier Nava Palacios, para que busque la reelección y exigieron al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Marko Cortés, que cumpla sus compromisos con el nieto del doctor Nava.

#DESTINO2021 | @MarcoGamaSLP "le levanta la mano" a @octaviopedroza



Envía @octaviopedroza mensaje a Xavier Nava: "te necesitamos en el PAN"



Octavio Pedroza convocó nuevamente a todos los panistas a que acompañen a la coalición PAN-PRI-PRD pic.twitter.com/TSYtNkHRbX — gpsinformativo (@gpsinformativo1) January 12, 2021

En un desplegado publicado este martes, dirigido a las comisiones permanentes nacional y estatal, a los comités nacional y estatal, a los panistas potosinos y a la ciudadanía en general, los 25 firmantes justifican su respaldo a Nava Palacios por encabezar el rescate de la ciudad ya que había pasado a manos del grupo político denominado "la gallardía" y por considerarlo como "la mejor opción para que Acción Nacional, la alianza partidista y la ciudadanía en general, ofrezcan las mejores propuestas en los próximos comicios y, por el bien del estado, se logre el triunfo".

Sin embargo, al interior de Acción Nacional confirmaron a La Silla Rota que Nava ya ha recibido invitaciones de Movimiento Ciudadano y de Morena para intentar su reelección, aunque aún no toma ninguna decisión.

Por otra parte, en Nuevo León, partidos de oposición también le estarían abriendo la puerta para disputar la capital regia al senador con licencia Víctor Fuentes.

Informo que he tomado la decisión de no acompañar al PAN en las próximas elecciones, debido a la inminente candidatura de Manuel González por este partido.https://t.co/cd1ewHto49 — Víctor Fuentes (@VictorFuentesNL) January 31, 2021

El viernes pasado, e líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y la precandidata a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, invitaron formalmente al partido a Víctor Fuentes.

Previo a que Morena cierre el registro de candidaturas de las alcaldías metropolitanas, se reunieron con Fuentes Solís, quien aún milita dentro de las filas de Acción Nacional.

¿Es verdad esto?



Morena pone a Víctor Fuentes para candidato a la alcaldía de Monterrey? ??????



Este señor a ofendido al Presidente y atacando fuertemente la 4T. Es un panista de ´hueso colorado, otro Lilly Téllez, buscando el poder por el poder. pic.twitter.com/ndoF9Fz9F6 — Cadete ???? (@Cadete1992_) February 5, 2021

"Víctor es amigo mío, lo conozco y nos tomamos un café y lo invite a participar en este proceso de cambio... el platicará después con los órganos partidistas locales, en eso no me meto para no hacer una conducta ilegal", dijo el legislador.