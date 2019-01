Pérdidas millonarias en turismo y restaurantes por desabasto de gasolina en los estados

Ante el desabasto de combustible, que cumple este lunes una semana, los estados como Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Michoacán han presentado pérdidas millonarias en el sector de turismo y el restaurantero.

En especial, las autoridades de Guanajuato han demandado una solución al problema, que ha repercutido en uno de los eventos más importantes del año: la Feria de León.

Gobernador de Guanajuato viaja a Texas en busca de gasolina

Incluso, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo anunció que las personas entrarían de manera gratuita, sin pagar el costo, con el fin de que aumente la presencia de turistas.

En La Silla Rota te presentamos el panorama económico de los estados más afectados por el desabasto de gasolina, ocasionado por la lucha emprendida contra el "huachicoleo" por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

GUANAJUATO

Tan sólo para el sector hotelero de Guanajuato, los empresarios han reportado pérdidas que suman los 55 millones de pesos, debido a que se han registrado cancelaciones de reservaciones de cuartos de hotel en los últimos días.

Liliana Preciado Zárate, presidenta de la Asociación de Hoteles dio a conocer que, en comparación con el año pasado, la ocupación hotelera ha descendido un 40%.

Una de las medidas que tomó el gobierno de Guanajuato es permitir la entrada libre a la Feria de León, una de las más importantes del año, con el fin de que más turistas se animen a viajar.

El desabasto de combustible ha afectado en gran medida esta entidad, ya que por ella atraviesa el ducto de Salamanca, que surte de gasolina tanto a Guanajuato como a Jalisco.

Ante ello, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo viajó al estado de Texas, en Estados Unidos, donde mantuvo una conversación con empresarios petroleros, a fin llegar a acuerdos para la compra de combustible.

Ahí, Rodríguez Vallejo entabló conversaciones con los miembros de Petroleum Club of Houston para llegar a acuerdos en la compra de combustible para el estado de Guanajuato.

Esto, después de que en días pasados PEMEX incumpliera con el compromiso hecho al propio gobernador de enviar barriles con gasolina para el abastecimiento de las estaciones cerradas por la escasez.

JALISCO

En Jalisco, las pérdidas reportadas por los restauranteros suman los 135 millones de pesos en las zonas turísticas de la zona metropolitana de Guadalajara.

En este conjunto de siete municipios: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, es donde el desabasto de combustible es más fuerte.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), integrada por 39 mil negocios en Jalisco han reportado pérdidas diarias de 19 mil 500 millones de pesos.

Es decir, en esta semana de escasez de gasolina, las pérdidas económicas ascienden a 135 millones de pesos. El daño, afirman los representantes del sector, se debe a que los comensales prefieren no salir de sus casas, ante el caso que reina en las calles.

Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro ha sido una de las voces más fuertes que se han pronunciado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su estrategia para combatir el robo de gasolina, conocido como huachicoleo.

En su cuenta de Twitter, el gobernador jalisciense afirmó que el gobierno federal ha iniciado una lucha contra este delito sin estrategia, lo cual ha causado grandes problemas a estados como Jalisco.

"El @GobiernoMX decidió cambiar el sistema de distribución para combatir el robo de combustibles; decisión que respaldamos pero que se ha ejecutado sin estrategia, sin medidas preventivas y sin socializar con las autoridades que pudimos ayudar a mitigar las graves consecuencias", escribió.

Basta de que el Gobierno Federal y PEMEX no den la cara ni hablen con la verdad, ya basta de decisiones unilaterales y que actúen como si los estados, los municipios y las instituciones no existieran. #Jalisco no merece este trato.