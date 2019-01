Peleas y hasta cobro de "moches" por escasez de gasolina

Ante el desabasto de combustible en al menos seis estados de la República y en la Ciudad de México, esta semana la situación comenzó a agravarse provocando entre los consumidores compras de pánico, peleas entre los consumidores y hasta el cobro de "moches" por parte de los despachadores de gasolina.

Usuarios de redes sociales de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Puebla han denunciado el caos que ha provocado el desabasto de combustible, como son las largas filas, incluso de dos horas para obtener 200 pesos de gasolina y poder continuar con sus actividades rutinarias.

Estados con desabasto de gasolina encabezan huachicoleo

"Te mochas, si no, no te doy más de 20 litros de gasolina", así, en redes sociales han reportado a los despachadores que intentan obtener un beneficio económico ante la urgencia por la falta de combustible.

Te mochas si no no te doy más de 20lts de Gasolina ?? Yo por eso te dije ¡Vas a dar algo! Si No Nomas Tus 20lts ?? Gasolinera Blvd Delta León, Gto pic.twitter.com/p6Znpc3TVl