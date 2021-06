Pega a Nayarit eventos masivos de campañas; regresan a semáforo amarillo

TEPIC.- El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, informó que ha comunicado a las instancias federales en materia de Salud, que Nayarit ha pasado a color amarillo dentro del Semáforo Epidemiológico del sector Salud, luego de mantenerse por un mes en verde.

El reporte de casos del domingo fueron alrededor de 20; el del lunes llegó hasta 39, cuando en promedio se tenían menos de 20, lo que significa que hay un crecimiento y que a la ciudadanía se le ha olvido que aún está la pandemia y que se requiere seguir cuidándose.

Echevarría García señaló que ante el repunte de contagios envío una serie de propuestas, entre estas que se restrinjan los eventos masivos. Por lo tanto, está a la espera de que la mesa covid-19 lleve las revisiones de cada una de estas y sean aprobadas para su pronta aplicación.

"Acabo de tener una reunión con el secretario General de Gobierno, donde pues ya nos sitúan otra vez en semáforo amarillo, en estos días que hemos estado en semáforo verde, me incluyo, soltamos el cuerpo, llegamos a tener un contagio, ahorita el reporte que me pasaron ayer ya tuvimos 30; el reporte que me pasaron antier ya tuvimos 20, vamos creciendo", dijo.

La Mesa Covid, que revisará las propuestas está integrada por funcionarios de los tres niveles de gobierno y empresarios para iniciar a limitar los eventos masivos.

"Debemos apretarnos otra vez los machos poquito y vamos a empezar evitando eventos masivos, para recordarle a la ciudadanía que estamos en pandemia, debemos de seguir cuidándonos".

esc