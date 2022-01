Pedro violó a su sobrina por 4 años, sigue libre; acusa familia y exige justicia

CELESTÚN.- Brisli Sosa pide justicia para su hija D.D.Q.S, la adolescente fue víctima de violación de los 11 a los 16 años. El agresor es su tío político -cuñado de su papá- Pedro P.M Ch. Desde septiembre del 2021, denunciaron los hechos en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, pero aún no existe una orden de aprehensión en su contra.

La madre de la menor explicó que desde los 11 años notó que se cortaba así misma y ya no quería salir de casa. Intentó llevarla con psicólogos, pero ella decía que todo estaba bien. Presentía que algo pasaba porque siempre quería irse con sus familiares que los visitaban de otros municipios.

"El año pasado vino de visita una de mis tías de Mérida y mi hija dijo que quería irse con ella. Mi tía me comentó que la cuidaría, que le diera permiso. Pasó una semana y le llamé porque no regresaba mi hija, me respondió que ella no quería. La notaba extraña que se comía mucho las uñas como con miedo", relató Brisli en entrevista para La Silla Rota.

La adolescente de 16 años confesó que fue violada por su tío Pedro y manifestó que no quería regresar a su casa, pues también la acosaba. La última vez que la agredió fue un día antes de irse a Mérida.

"Confesó que su tío Pedro desde los 11 abusó de ella y la acosaba todo el tiempo. Cuando vivía con su papá de ella, de aquí no se movía, era una persona de confianza para nosotros. Yo le pregunté porque no me había dicho nada y respondió que tenía miedo de decirlo", explicó entre lágrimas.

Brisli está desesperada, espera que pronto el violador sea puesto tras las rejas. Su hija no solo tiene secuelas emocionales y psicológicas. Entre los exámenes a la que fue sometida por la FGE se encuentra una biopsia, creyeron que tenía virus del papiloma humano (VPH).

"Primero le hicieron estudios porque pensaban que tenía virus de papiloma, le hicieron la prueba y salió negativa, pero no estaban convencidos. Me dijeron que le hagamos una biopsia, se le hizo una y le arrancaron pedazos a mi hija internamente, sin anestesia ni nada solo le cortaron. Ya pasó por mucho. No es justo que después de tanto tiempo no nos hayan hecho justicia", reclamó la madre de la menor.

La primera excusa que le dio la FGE de Yucatán para no judicializar la carpeta es que había que someter a su hija a los exámenes del VPH. Actualmente, le dijeron que faltan los resultados de psicología.

Pedro -un hombre de más de 30 años- sigue libre y sin castigo, mientras que D.D.Q.S de 16 años se vio obligada a dejar su hogar por miedo. Las denuncias interpuestas corresponden a las carpetas de investigación 648/2021 y 528/2021.

(djh)