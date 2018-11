"Pedro Billetes" arma 'tremenda' carne asada para festejar ratificación de su triunfo

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 04/11/2018 01:27 p.m.

Ciénega de Flores, N. L- "Gracias a San Juditas, a la Virgen y a las oraciones de ustedes, nos escucharon allá arriba y ganamos", se ufana Pedro Casas, quien festeja su triunfo con una fiesta multitudinaria.

Feliz, invita a la gran fiesta a los habitantes de Ciénega de Flores, y municipios colindantes: "Vénganse raza hay una tonelada de carne, lo único que pagarán es la cerveza creo que son ocho por cien pesos".

Y no es para menos, el edil independiente tiene motivos para festejar y bailar con todas las mujeres que se lo piden: Le ha ratificado la autoridad electoral su triunfo, apenas días atrás le habían anulado el proceso el cual se repetiría, sin embargo, no fue así y consiguió la reelección.

Hasta las canchas de fútbol de la colonia Fomerrey 156 llegan decenas, cientos de habitantes, los que Pedro "Billetes" Casas - como es conocido- recibe y les da la bienvenida de mano.

Supervisa los refrescos, el agua y prueba la carne asada, y al frente de la multitud observa a un grupo musical que entona melodías e inquieto mueve los pies. "En diez minutos llega arre banda, a bailar todos no se queden sin bailar, hasta las patas me dolieron hace rato, ya me andaba cayendo en la escalera", dice micrófono en mano

Agradece a la gente su apoyo, su voto, y reitera que por primera ocasión han tenido un alcalde cercano a ellos.

"Fueron sus oraciones, San Juditas, la Virgen, nos escucharon allá arriba - señala el cielo- fue mucho estrés, ahora ya más calmado pues a festejar, en diez minutos llega arre banda, a bailar todos, pónganle cumbias, a la mejor al rato la cerveza es gratis".

Ciénega de Flores es una población de poco más de 45 mil habitantes y se localiza a 35 kilómetros al norte de Monterrey, es la tierra origen de la famosa carne machaca.

Casas llegó a la alcaldía en el trienio que recién terminó bajo las siglas del PRD, pero luego renunció al partido y se hizo independiente.

Se caracteriza por grandes fiestas masivas y hasta por regalar dinero en los eventos.

En la euforia, el alcalde baja a la improvisada pista y las mujeres lo sacan a bailar, el edil se deja querer y muestra sus dotes para la redoba, la cumbia, la música norteña, la de banda y otros géneros musicales.

