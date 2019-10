Pavlovich encabeza jornada de trámites y servicios en Hermosillo

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, encabezó la jornada de trámites y servicios en Hermosillo realizada a través de la Secretaría de Desarrollo Social local (Sedesson).

La jornada tuvo lugar en la Escuela Secundaria General #11, "Profesor Rafael Huerta Sandoval", de la colonia Insurgentes, donde se consumaron la prestación de más de 3 mil 500 trámites y servicios en beneficio de los hermosillenses.

Participaron 33 dependencias y organismos, ofreciendo 60 diversos tipos de trámites a los habitantes del sector norte de la capital; junto con las tres jornadas anteriores: Pueblitos y Olivos en Hermosillo y el fraccionamiento San Germán de Guaymas, suman más de 11 mil 583 trámites y servicios.

"Estoy muy contenta porque es la forma en que realmente nos podemos acercar en esta escuela, se está haciendo también un Mercadito del Ahorro, hay patrocinadores que nos ayudan, lo que se vende es a muy bajo precio, y lo que queda es para esta escuela, es un ganar, ganar en todos los sentidos; todo lo que se requiera acercar a la comunidad y de forma rápida poderlo hacer mucho más fácil"

Junto a Manuel Puebla, titular de Sedesson, la gobernadora visitó cada uno de los módulos de atención.

En el módulo del Registro Civil, Pavlovich fue testigo de honor de dos parejas que contrajeron matrimonio.

"La gobernadora nos ha pedido que tengamos presencia prácticamente en todo el estado, la siguiente jornada es en Obregón, luego regresamos a Hermosillo, luego nos vamos a Navojoa, regresamos a Hermosillo, luego a Nogales para terminar el año con esos cuatro municipios, ya estuvimos en Guaymas, el año que entra estamos programando estar en la zona del desierto, ir a la sierra, bajar a Álamos, prácticamente llevarla a todos los rincones del estado", aseguró Puebla.

En esta jornada se entregaron recursos por más de 626 mil 644 pesos para 29 jefas de familias que solicitaron apoyo para impulsar proyectos productivos y de esta forma contar con ingresos propios para beneficiar a sus familias.

Algunos de los beneficiados fueron María Teresa Covarrubias y María Francisca Arias Ureña, quienes aprovecharon esta jornada para realizarse un chequeo médico y trámites en el Registro Civil.

"Estoy aprovechando todo lo que hay aquí, gracias a Dios esto debería hacerse en todas partes; vine al doctor porque no encontraba mi medicamento y aquí me lo dieron, tuve la consulta, me hicieron un chequeo de mis lentes, me tomaron el azúcar, me regalaron unas plantas y también aproveché este mercadito que pusieron porque está muy barato", dijo María Teresa.

"Vine a checarme la presión, y como soy diabética a checarme la glucosa, y a solicitar unas actas de nacimiento", comentó María Francisca.

En esta jornada ofrecieron servicios de consulta médica, vacunas, detección de cáncer, bolsa de trabajo, actas del registro civil estatal e interestatales, cartas de No Antecedentes Penales, trámites de certificados de educación Media Superior, talleres para prevención de violencia, asesoría jurídica, orientación sicológica, educación Básica para adultos, becas y crédito educativo.

Además, eventos deportivos, actividades culturales y recreativas, corte de cabello, lentes para lectura, Agencia Fiscal Móvil, donación de plantas e impartición de pláticas sobre su cuidado, promoción de programas, programas preventivos, módulo de Infonavit, apoyo técnico para mejoras de infraestructura educativa, venta de materiales para construcción a bajo costo.

rgg