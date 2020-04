Paulina fue discriminada por chofer de Uber; le negó el servicio

Paulina Renée una enfermera del Isssteson en Navojoa, Sonora, fue víctima de discriminación por parte de un conductor de Uber, quien al verla salir de la clínica donde trabaja le negó el servicio por considerarla "una persona infecciosa" y temer que lo contagiara.

A través de su cuenta de Facebook, Paulina expuso que al salir luego de su jornada de trabajo solicitó un viaje por medio de la aplicación en teléfonos inteligentes, cuyo chofer le negó el servicio.

"Me vieron salir de la clínica con el cubre-bocas puesto, y el vato me canceló el viaje porque dijo que no se quería arriesgar, que era un foco de infección, o sea, un vato de Uber me canceló un viaje por miedo. No es justo gente, de verdad que no, sólo quería regresar a casa después de un largo día", dijo Paulina en su transmisión.

Me cancelaron el viaje por que me vieron salir de la clínica donde trabajo textualmente puso: "cancelare el viaje por... Publicado por Paulina Reneé en Miércoles, 15 de abril de 2020

Tras este incidente, el director del Isssteson, Pedro Ángel Contreras, respaldó la denuncia de la enfermera compartiendo el video en las redes sociales del instituto, y horas después informó que gerente de Políticas Públicas de Uber, Diego Martínez ofreció una disculpa a Paulina.

Expreso mi rechazo contra el acto de discrminación de @Uber contra nuestra colega Paulina Reneé, por laborar en @IssstesonGob de Navojoa. Les reitero a los ciudadan@s que los trabajadores de Salud son los héroes en esta cruenta batalla contra el Covid-19 https://t.co/xbw4RqgjYC — PedroAngelContreras (@PedroAngelCL) April 16, 2020

Aseguró que la empresa reprueba el hecho y tomarán medidas para prevenir actos de discriminación como el ocurrido en Sonora.

Otra enfermera del Isssteson en Ciudad Obregón, hace unos días también fue agredida por un hombre que le aventó agua en l vía pública cuando iba a dejar a su hijo para que lo cuidaran

Enfermera denuncia agresión

Una enfermera que hace unos días sufrió una agresión en el Hospital General de Cadereyta de Montes, en Querétaro inició acciones legales contra su agresora.

La enfermera fue víctima de agresiones por parte de una mujer, quien le arrojó agua con cloro por considerar que es agente transmisor del covid-19.

La directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón, dijo desconocer el estatus de la acción legal que obra en la Fiscalía del Estado instancia que ya trabaja en la investigación de los hechos.

