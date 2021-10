Patrulla Feminista se diversifica para exhibir a deudores alimentarios de Oaxaca

OAXACA.- El pasado lunes 11 de agosto, colectivas feministas lanzaron estiércol y pintaron consignas en las oficinas del excandidato priísta a la presidenta municipal de Xoxocotlán, Martín Rosado, señalado como deudor alimentario moroso desde el nacimiento de su hija hace cuatro años: con este acto se inauguró la Patrulla Feminista.

La Patrulla Feminista es un vehículo tripulado por un grupo de mujeres que se encarga de visitar los domicilios y centros de trabajo de padres que no han pagado pensión alimentaria de sus hijos

Tomando como marco del Día Internacional de la Niña que se conmemora el 11 de octubre, el lunes desarrollaron también el cuarto tendedero de denuncia, que hasta este momento ha reunido más de 300 testimonios de madres de familia quienes se ven obligadas a asumir de manera total la crianza, cuidados y manutención de sus hijas e hijos.

Diana Luz Vázquez, impulsora del tendedero de denuncia y de la Ley Sabina, que busca el establecimiento de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios con sanciones que los obligue a cumplir con el derecho de las infancias, adelantó que llevarán hasta el Senado de la República la demanda de las madres de familia.

"Es urgente poner en el debate legislativo y en la agenda del país a los deudores alimentarios, que ningún padre irresponsable, que ningún deudor alimentario ocupe ningún cargo público en el gobierno. Ningún delincuente violentador de infancias en el poder".

Dentro de los deudores alimentarios con cargo público o relaciones dentro de la política de Oaxaca que fueron colgados en el cuarto tendedero de denuncia esta Beto López Parrazales, presidente municipal electo de Tapanatepec; Elpidio Altamirano, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Adolfo Sánchez López líder de una organización social; Israel Enrique Gallegos Soto excandidato del Partido Unidad Popular (PUP).

"CLAUSURAN" JUZGADOS

El pasado jueves realizaron una clausura simbólica a los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, quema de "expedientes" y de un pene de cartón para representar la "justicia fálica", madres que luchan por la pensión alimenticia de sus hijas e hijos, denunciaron dilación en procesos, revictimización y actuación sin perspectiva de género por parte de juezas y jueces, en los procesos de demanda interpuestos contra deudores alimentarios morosos.

Acompañadas por la Patrulla Feminista, indicaron que dentro de las injusticias cometidas por las instituciones hay sentencias en donde se fijaron pensiones irrisorias, procesos en los que fueron revictimizadas, responsabilizadas o intentaron disuadirlas de abandonar la demanda de pensión.



En conferencia de prensa las madres de familia expusieron cada uno de los casos y las violencias sociales, familiares e institucionales que han tenido que enfrentar, desde las críticas hasta las amenazas de muerte por exigir el derecho para sus hijas e hijos.

Así por ejemplo en el expediente 3682011 interpuesto en contra de Casiano Luis Mejía, agremiado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), docente en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y excandidato a presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán por el PT, a quien la jueza le estableció una pensión de mil pesos quincenales, misma que, pese a lo ínfimo ha evadido mediante amparos.

El 6 de abril del 2017 salió el edicto a favor de la demandante para que el integrante de la sección 22 pague la pensión retroactiva a su hija de 11 años de edad. "Él dice que están atropellando sus derechos humanos, que no es justo y se negó a la prueba de ADN", expuso la madre de familia.

Por otro lado, el expediente 9232016 en contra de Fernando García Santiago agente segundo militar en Ciudad Ixtepec, quien tiene una hija de ocho años de edad a quien sólo le otorgó pensión alimenticia durante tres años y después desapareció.

"En varias ocasiones el señor me ha amenazado incluso de muerte, no quiere hacerse responsable. Tiene sus reconocimientos del ejército, pero como padre da mucho que desear", indicó la demandante.

Un caso más fue el de David Alonso Díaz, quien tiene dos hijos uno de 5 y otro de 7 años de edad. El demandado abandonó a sus hijos el 30 de abril de 2020. La madre denunciante indicó que debido a la denuncia pública ha sido hostigada por la familia del deudor para que deje de solicitarle la pensión alimenticia.

"Nosotras somos madres que tenemos que enfrentar la responsabilidad solas y no lo hemos dejado de hacer porque nuestros hijos comen diario y diario llevamos el sustento para ellos sorteando las dificultades de la vida y no es justo, lo justo es que las infancias tengan a ambos padres para su desarrollo emocional, no sólo es lo económico, es la importancia de la figura paterna para el desarrollo social y psicológico. Al unirme a este movimiento he recibido muchas críticas, me han atacado, me han dicho cosas y me han tratado de desacreditar para justificar la actitud baja de este señor".

