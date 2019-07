Paté de Fuá y Queen Tribute con presencia en Festival de Jazz

PACHUCA.- Se llevará a cabo en la bella airosa el noveno Festival Internacional de Jazz en Hidalgo 2019, el fin de semana de los días 27 y 28 de julio, en la que se presentarán un total de ocho eventos musicales del género; Oliver Hernández, el director del festival, lo presentó en conferencia de prensa.

Dar a conocer al país las bondades turísticas que tiene el estado es el objetivo principal de dicho evento, los presentadores agregaron que "la gastronomía estatal es extraordinaria y Pachuca está rodeada de muchos lugares de interés".

El festival cambia de formato, ahora será al aire libre, en la plaza Aniceto Ortega, sale del Teatro Gota de Plata, donde años anteriores se llevaba a cabo, tal plaza se encuentra en la misma instalación que el Cuartel del Arte y el Museo Nacional de la Fotografía en la capital hidalguense.

Se espera recibir más gente, antes se quería que la gente se parara de sus butacas a bailar, ahora se tiene un espacio para tal acción, queremos que la gente goce la música y que la viva" expresó Oliver Hernández.

¿QUÉ HABRÁ EN EL FESTIVAL?

Entre los participantes de este año se encuentran expositores nacionales e internacional musicales de jazz; el sábado inicia el grupo Conexión, para después dar lugar a la presentación de Guillermo Perata Quartet, el compositor e integrante del conocido grupo Paté de Fuá, además este argentino dirige al grupo de jazz tradicional Los Rolling Stompers.

Omar Gardunho y el Queen Tribute son quienes finalizarán el primer día de actividades del este Festival en Hidalgo, para el domingo estará el grupo Luis David Arreola (Zurdo), The Wolf Blues Man, Goliat Orquesta y finalizarán con música versátil Los Músicos de José.

En el evento también habrá espacio para los artesanos de la región y algunos invitados del estado de Guerrero, además de muestra gastronómica.

Yo veo esto como un juego de niños, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar la música, la comida, el lugar y a las personas..." declararon Jonathan y Esdras Calleja, integrantes de Grupo conexión, quienes estuvieron en conferencia de prensa.

TRIBUTO A QUEEN EN FESTIVAL DE JAZZ

El sábado por la noche el festival cerrará con el tributo a la banda británica puesto que "se considera uno de los grupos clásicos del rock, se pretende mantener viva la música de Queen, tratando de respetar su esencia, sin intentar copiar algo que es irrepetible"

Los músicos participantes en este homenaje serán Luis David "El Zurdo" Arreola, en la guitarra y dirección musical, Fernando Morales "El Lobo" en el bajo, Juan Centeno en la batería, Julián Flores en teclado y piano, con su voz acompañarán César Bañuelos, las sopranos Khenia Lazcano, Celene Villanueva y Esmeralda Azucena Palma, más el tenor Erik Nicolás.

MÁS

La industria hotelera ha crecido 30%, actualmente la capital hidalguense cuenta con 1822 habitaciones, más de 155 restaurantes de "buen nivel", 26 cafeterías y 12 bares, además de la ruta arqueológica minera, dio a conocer el Juan Ángel Hernández, secretario de Desarrollo Económico municipal.

Hay que apostarle a nuestra ciudad, a pesar de los baches, estás actividades culturales y turísticas nos enriquece a la población de la ciudad (...) los invito a conocer nuestra casa (la cuidad), con el objetivo de recuperar los espacios que le dieron vida a nuestra entidad" finalizó Juan Hernández.

Por otro lado, Oliver Hernández expresó estar contento "por haber logrado la continuidad del festival y que no se haya perdido", esto después de que en el mes de abril dio a conocer que esta edición del festival no se realizaría, ya que no recibió una respuesta positiva por parte de las algunas dependencias.

El director de dicho festival es también gerente del restaurante Che Taco, donde músicos de variados géneros se presentan a lo largo del año, y donde hace menos de un mes se presentó Edgar Oceransky.

emh