Pasantes de Medicina de Oaxaca, entre abusos sexuales y precariedades

Mi cuarto estaba hasta la parte de atrás (de la clínica). No había forma de que alguien entrara. Entonces tocan a la puerta de mi cuarto de descanso y era el regidor de Salud que se había saltado la barda. Iba en estado de ebriedad y me decía que saliera (...) se puso muy agresivo y me quería agarrar a la fuerza