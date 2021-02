Paro camionero deja 570 mdp en pérdidas

MONTERREY.- El sector privado informó que con el paro de tres horas del transporte camionero tuvieron pérdidas por 570 millones de pesos.

Asimismo, se afectaron unos 200 mil trabajadores en sus tiempos y recorridos lo que llevó a faltar o llegar tarde a su empleo.

Jesús Francisco López, director de relaciones institucionales de la Cámara de la Industria de la Transformación informó que 38% de los trabajadores llegaron tarde a sus centros laborales.

Por su parte, Sergio Anguiano, director de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey, explicó que el 70% de los comercios se vieron afectados, con pérdidas por alrededor de 250 millones de pesos.

En rueda de prensa, representantes de organismos empresariales informaron que la afectación por el paro de transporte de las 5:00 a las 8:00 horas generó pérdidas económicas y las consecuencias por la ausencia o llegada tarde de los empleados a los centros de trabajo.

De acuerdo al director de relaciones institucionales de Caintra, por lo menos 200 mil trabajadores fueron los que resultaron afectados en sus tiempos.

López añadió que se realizan unos dos millones de viajes diarios y el lunes con el paro del transporte, el 38 por ciento de los trabajadores del sector llegaron tarde y generaron pérdidas por 320 millones de pesos tan sólo a los industriales.

El problema fue mayor en las pequeñas y medianas industrias porque el 60 por ciento de trabajadores no pudo llegar a tiempo, llegaron entre dos y tres horas tarde.

Voceros de la Coparmex Nuevo León y el Consejo Cívico también externaron su rechazo a ese tipo de paros que afectan la actividad económica de Nuevo León.

¿MEDIDA DE AUSTERIDAD?

Mientras que el gobierno de Nuevo León se hizo eco de los transportistas y calificó la suspensión del servicio de transporte no como un paro, “sino como una medida de austeridad, los camioneros anunciaron que dejarán de prestar el servicio a las 21:00 horas.

Además, será hasta el 7 de mayo cuando se determine el porcentaje en que se hará el alza de tarifas, informó el secretario general de Gobierno, Manuel González, quien asegura que no permitirán que se vuelva a repetir la situación que se dio este lunes donde por tres horas, de las 5:00 a las 8:00 horas, dejaron de circular las unidades para y trastocar la vida económica.

"Hoy se van a meter más temprano los camiones porque ya no hay combustible para rodar más horas y pagar horas extras. Alrededor de las 9 de la noche se va a dejar de prestar el servicio porque no podemos obligar a la gente que nos brinda el diésel a que nos lo regale y los trabajadores no quieren trabajar gratis", informó José González, representante de los transportistas.

Calificó la suspensión del transporte no como un paro, sino consecuencia de no atender la realidad económica de la prestación del servicio de transporte.

"El combustible aumentó un 73 por ciento, nos alcanza menos combustible y no se puede seguir prestando el servicio con la misma duración, es decir 20 horas, porque no alcanza para cubrir ese rango".

Además, debido a que se cruzó la Semana Santa los ingresos en el transporte se vieron afectados ya que hubo poco pasaje.

"Las empresas normalmente tenían antes un guardadito para darle a sus empleados durante estas dos semanas para compensar la falta de ingresos, sin embargo, ante el alza desmedida de los costos que no se ha visto reflejada en un ajuste en los ingresos, no fue posible darle ese guardadito y entonces no podemos obligar a la gente a que venga a trabajar sin que se les pague".

A su vez, el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, considera que retrasar la salida de las rutas urbanas para dar servicio a la ciudadanía no fue un "paro de transporte", sino una "medida de austeridad".

"Si quieren ponerle ese nombre es una decisión suya, nosotros hemos estado trabajando con los transportistas, no romperemos el diálogo y no haremos que se enfrente nadie. Ellos los transportistas le llamaron medida de austeridad, pero no vamos a permitir que se repita", califica el funcionario.

Rechaza que haya enfrentamiento con los transportistas, dice que están en negociaciones, que tienen intención de mantener la paz y el servicio correcto al usuario

El gobierno estatal anunció que el servicio se normalizó y que se sostienen pláticas con los transportistas que han accedido esperar la resolución en la Junta de Consejo del día 7 de mayo.

En los municipios de Guadalupe y Escobedo, se apoyó a los usuarios con las patrullas municipales que trasladaron a las personas a las principales avenidas y acercarlos a sus destinos.

También las unidades del sistema DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia) apoyaron.

La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, informó que estarán apoyando con el traslado hasta que se normalice el servicio del transporte urbano.

El metro también se vio rebasado en su capacidad pues miles de usuarios buscaron utilizar ese servicio que fue insuficiente.

Te puede interesar Caos en Monterrey, paran rutas de camiones