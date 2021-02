Paran labores empleados de la Fiscalía de Morelos

Peritos, médicos legislas y empleados administrativos de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan un paro de labores para exigir mejores condiciones laborales.

“Nuestra inconformidad es porque estamos solicitando nuestro presupuesto a la Fiscalía, para el cual a nosotros nos puedan proporcionar nuestros medios, que tenemos muchísimas carencias, como son papelería, combustible, no tenemos tóner, a los proceptores les falta mucho material para poder realizar su trabajo, así como nosotros realizamos trabajo de campo pues tenemos unas condiciones de los vehículos muy deteriorados.

Detienen a dos hombres con 20 mil litros de huachicol

“Ésa es nuestra manifestación pacífica, le pedimos a la ciudadanía una disculpa por lo que está conllevando todo esto, pero queremos que también nos comprendan que nosotros somos personas que trabajamos y que tenemos que darles un servicio, pero ese servicio no lo podemos dar al 100 por ciento porque tenemos mucha carencia”, dijo Oscar Villegas Aguilar, perito en tránsito terrestre.

En el paro participan los 70 trabajadores de los Servicios Periciales distribuidos en las tres sedes de la Fiscalía.

Los manifestantes aseguran que desde hace 10 años no han recibido un aumento a sus salarios que van de los 1 mil 200 pesos a 3 mil 800 pesos quincenales.

“Nuestro seguro de vida se venció el 31 de diciembre del 2018, entonces esto quiere decir que, si ahorita acudimos a un levantamiento, a campo, con las unidades en las condiciones pésimas que tenemos y todavía sin seguro de vida es un alto riesgo para nosotros y para nuestras familias.

"Hemos tenido que trabajar hasta jornadas dobles, no tenemos la plantilla suficiente, somos un personal aproximado de 60, 70 compañeros en donde debería ser una plantilla de lo doble, esto quiere decir que, si uno se enferma, pues tenemos que entrarle a trabajar en su jornada laboral, son dobles las jornadas, aparte de que se incrementa la violencia, pues tenemos que realizar todavía trabajo doble”, expresó el vocero de los manifestantes.

A pesar del paro de labores, los peritos informaron que sí acudirán a realizar el levantamiento de los cadáveres en la vía pública.

“Es un paro de labores pacífico, en el cual estamos haciendo nuestra réplica de manifestarnos, levantar la voz y que requerimos nuestro presupuesto para estar en condiciones más aptas.

“Sí se van a realizar, sí se van a realizar los levantamientos, digo, la ciudadanía no tiene la culpa que el gobierno no nos proporcione nuestros medios, pero esto no quiere decir que no vamos a trabajar, si hay un levantamiento en lo que es vía pública, se va a acudir en tiempo y forma, no va a haber ningún problema, pero el detenernos va a ser en la parte administrativa, estamos deteniendo la parte administrativa”, dijo.

Los trabajadores en paro exigieron que desde el Congreso del Estado se atienda su demanda de otorgarle a la Fiscalía más recursos económicos para que esa dependencia atienda sus demandas.

mvf