Para no ser despojada de su propiedad, anciana se cose los labios en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Debido a que una obra millonaria de un paso desnivel de gobierno del estado le afectó parte de su patrimonio, Loida Morales Arias recurrió a medidas extremas: comenzó un ayuno y se cosió la boca. Exige que sea escuchada por las autoridades y le resarzan los daños.

El problema empezó hace unos meses cuando autoridades municipales y estatales le advirtieron a la mujer, de 68 años de edad, que tenía que dejar esa vivienda, ubicada sobre el Libramiento Norte Poniente de esta ciudad capital, porque sería demolida.

Según cuenta la afectada, el argumento de las autoridades es que ella no cuenta con escrituras públicas que avalen su legal posesión, es decir, solo tiene una constancia de posesión que le otorgó en 2002 el ayuntamiento tuxtleco, gobernado en ese entonces por la panista Victoria Rincón.

Aunque se amparó, reveló que un juez federal le advirtió que no le han hecho ningún daño a su propiedad, las evidencias revelan lo contrario. "Sí se metieron a mi propiedad, no se me han hecho justicia, me han agraviado, las autoridades no quieren reconocer que me hicieron daño".

Doña Loida vive en esa casa con su hija y su nieto; sin embargo, afirma que está dispuesta a negociar con el gobierno estatal, con la finalidad de que no sea despojada, aunque "si al juez no lo respetaron, qué me espera a mí".

COMENZÓ OTRA LUCHA

Al término de una conferencia, doña Loida se dirigió a su vivienda, marcada con el número 1536, y se "suturó" los labios, los cuales también cubrió con un pedazo de cinta adhesiva café; luego, una de sus parientes la abrazo y, entre el llanto, otra presente manifestó su molestia por dejar en el desamparo a la señora.

Asimismo, otros vecinos y familiares colocaron una malla para intentar sellar la zona que fue afectada.

Por su parte, José Luis López Álvarez, abogado de la afectada, lamentó que a Loida Morales la quieran afectar, cuando a otras personas que están cerca sí les pagaron por las afectaciones.



Sobre el amparo, comentó que el juez federal concedió en principio una suspensión definitiva, para el efecto de que no se ejecutara orden de desalojo o despojo.

Sin embargo, coincidió, las autoridades mencionaron que como el juicio de amparo se había sobreseído, ellas ya estaban en facultades de ejecutar el acto, pese a que el juicio no había concluido.

Esto se le avisó al juez federal, por eso se promovió un incidente de violación a la suspensión del acto

Lo que ellos ven en este caso, aseveró, es que hay una sumisión por parte del mencionado juez a favor de las autoridades estatales. Y no obstante las pruebas con las que cuentan, incluso videos, lamentó de nueva cuenta, no se le quiere hacer justicia a su defendida.

El juicio de amparo aún no se concluye, tenemos pendiente una revisión, está pendiente una queja, pero, insisto, nos llama la atención la conducta del juez federal

