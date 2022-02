Para no caer en complicidad, instan a alcaldes a denunciar grupos delictivos en Tamaulipas

CD. VICTORIA.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca exhortó a las autoridades municipales a formar un frente común para enfrentar a la delincuencia y denuncien a los delincuentes que operan en las localidades, pues de lo contrario puede incurrir en complicidad.

Insistió en que los presidentes municipales tienen la obligación de informar con oportunidad sobre todas las actividades ilícitas y todas aquellas que se registran al margen de la ley, no se pueden tolerar o encubrir pues incurren en responsabilidades.

Más allá de los colores partidistas y posiciones políticas el jefe del Ejecutivo Estatal exigió a los alcaldes que hagan las denuncias correspondientes sobre hechos delictivos y a la vez se sumen a las acciones para abatir la delincuencia, recalcó.

Hizo hincapié en que no es propósito del Gobierno del Estado el intervenir las Direcciones de Tránsito en los Municipios pero ante las denuncias sobre actos de corrupción y complicidades con la delincuencia organizada podría hacerse como lo fue en Matamoros.



Recalcó que los alcaldes y sus colaboradores tienen y deben tener conocimiento sobre los hechos que se registran en sus localidades y sobre los cuales deben de informar.

García Cabeza de Vaca, comentó que el argumento de decir que no cuentan con un solo policía no es un pretexto para no actuar pues bien pueden hacerlo de otra forma como es dar aviso o de lo contrario se convierten en cómplices.

Apuntó que ahora el problema en las carreteras es otro: el intenso tránsito de transporte de carga, autobuses de pasajeros y autos particulares.

Ante ello y pese a que se trata de carreteras federales y a que la Federación no ha destinado los recursos necesarios el Gobierno del Estado viene efectuando trabajos de conservación y mantenimiento a fin de mantener las carreteras en las mejores condiciones.

Por otra parte, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció la próxima visita del embajador de Estado Unidos en México, Ken Salazar, a Reynosa, en los próximos días.

Adelantó que los temas a abordar serán migración y energías limpias principalmente. El propósito es fortalecer los lazos de amistad y la relación comercial

