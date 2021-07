"Papá luchón" remata su boda; la novia no cuidaba a sus hijastros

MONTERREY.- James Flores tenía todo preparado para la boda pero la canceló luego de que su futura esposa no quiso comprometerse a cuidar a sus tres hijos de una relación anterior.

En su Facebook, Flores relató la situación y luego de traspasar el paquete de bodas que había contratado en un salón del municipio conurbado de Guadalupe, dio a conocer la situación.

Había contratado salón, banquete, registro civil, Iglesia, fotografías, pirotecnia, pastel y hasta cerveza para casarse con su novia, que no identifica y que no quiso aparecer en el video.

El paquete le costó 86 mil pesos y logró recuperar 60 mil que mostró en el video y que fue adquirido por la pareja de Alan y Liz.

Luego de que se hizo viral y miles preguntaron los motivos y el costo de la oferta, James Flores acompañado de quien adquirió el paquete, informó frente al salón de eventos, de la venta a la pareja.

"Amo a la que iba a ser mi futura esposa, estoy muy enamorado, pero la historia es que tuvimos una relación de novios, pero yo tengo tres hijos de otra relación y desgraciadamente ella no me apoyaba, no les daba la atención que uno quiere para sus hijos y si no quiere a mis hijos no puedo aceptar casarme con ella; es buena mujer, pero como mamá para mis hijos no es la que yo quiero, prefiero quedarme como papá soltero", explica en el video.

Dijo que haría una fiesta pero sin novia y con sus hijos.

