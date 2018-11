Panistas y morenistas obtuvieron base en la Secretaría de Salud con Yunes

RODRIGO BARRANCO DÉCTOR/ CORRESPONSAL 26/11/2018 02:22 p.m.

Veracruz, Ver. Familiares de militantes del Partido Acción Nacional y la hermana del dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lograron obtener su basificación laboral en la Secretaría de Salud durante los dos años del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Personal de esa dependencia, molesta por la situación debido a que tienen meses esperando sus bases, entregaron la lista de las supuestas 447 plazas otorgadas en la administración estatal.

Los empleados pidieron el anonimato por temor a perder sus empleos y el derecho a lograr estar en la plantilla definitiva en la administración estatal venidera.

"Muchos esperamos años para tener la base laboral. Trabajamos bajo contratos que duran un mes o un año, con el riesgo de no renovarlo si la administración en turno así lo determina, por eso es importante para nosotros obtener la base, lo que nos garantiza no perder nuestros empleos sin justificación. No es justo que a estos personajes les den la base sin sufrir lo que nosotros", lamentó uno de los afectados.

En el listado destacan la aparición de Gabriela Pantoja Macías, como auxiliar técnico de enfermería y quien es prima-hermana de Ana Gabriela Pantoja Andrade, exregidora del PAN en Boca del Río, durante la administración de Miguel Ángel Yunes Márquez.

También está José Raúl Zamora de Diego, quien obtuvo su base con el cargo de Técnico en Programas de Salud, el joven es hermano del médico, Manuel Zamora de Diego, quien ha trabajado en dos ocasiones como director del DIF Municipal de Boca del Río, también en la administración de Yunes Márquez.

Otro basificado es Rafael Alejandro Valenzuela Rocha, como auxiliar administrativo, quien es primo del diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela, quien fue regidor de Boca del Río en la pasada administración del ex candidato a la gubernatura de Veracruz.

Otra más es Claudia Patricia Delfín Rodríguez, auxiliar en materia de salud y quién es hija del ex diputado local del PAN y exalcalde de Tierra Blanca, Tito Delfín.

Entre los nombres no sólo aparecen panistas, también está Ana María Huerta Ladrón de Guevara, que logró su base como auxiliar administrativo de la Secretaría de Salud.

Ella es hermana del dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, próximo coordinador de delegados en Veracruz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el diputado federal panista, Carlos Valenzuela respondió que la persona que aparece como basificado no es su primo ni tampoco lo conoce.

Ante los señalamientos de los trabajadores que filtraron la lista opinó que no es un tema político, simplemente debió ser un mal entendido por la similitud de sus apellidos.

"Al rato dirán que Yuri o Fernando Valenzuela van a ser mis primos", dijo entre risas.

Además, aseguró que platicó con la exregidora Ana Gabriela Pantoja quien también le externó que la joven que fue basificada no es su prima como señalan los empleados de Salud.

El legislador panista descartó tomar acciones legales por el caso pues no quiere perjudicar la labor de las personas que pudieran resultar afectadas solo por tener los mismos apellidos.

mvf