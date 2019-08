Panistas dan la espalda a grupo Yunista; van por nueva dirigencia

Xalapa, Ver.-Una fotografía publicada en las redes sociales del diputado panista Bingen Rementería Molina anunció una nueva fractura al interior del círculo político del ex líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José de Jesús Mancha Alarcón y del coordinador del partido en el Congreso local, Sergio Hernández Hernández, de cara a la elección para renovar la dirigencia estatal de ese instituto político.

Mancha Alarcón y Hernández fueron aliados e integraron el grupo afín al ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares. Gracias a esa unión Yunes Linares llegó al Poder Ejecutivo por un bienio, mantuvo una influencia directa en el Congreso del Estado y pudo imponer a su primogénito como candidato a sucederlo en el cargo. También logró impulsar a su otro hijo, Fernando Yunes Márquez, como alcalde del puerto de Veracruz, tras su paso como senador.

No obstante, la derrota de Miguel Ángel Yunes Márquez el pasado primero de julio de 2018 sigue disminuyendo la influencia de esta sociedad en el PAN veracruzano y su proyecto político, sobre todo después de que no pudieron mantener a Mancha Alarcón en la dirigencia del Comité Directivo Estatal (CDE).

La imagen referida exhibe al legislador local por el distrito XV (Veracruz II) y al aspirante a la dirigente estatal del partido blanquiazul, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, rival de Mancha Alarcón en la contienda política, quien sufrió su mayor descalabro tras la anulación de los primeros comicios por la dirigencia por decisión del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), lo que fue ratificado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Coincido con Joaquín Guzmán en que, más allá de cualquier visión individual o de grupo, el #PAN es lo más importante. Vamos, en unidad, a confirmar la grandeza del Partido", publicó Rementería Molina junto con la fotografía que además de apoyo también generó algunas críticas.

Además, este domingo Joaquín Guzmán y Bingen Rementería participaron una conferencia de prensa al lado de los diputados locales Enrique Cambranis Torres, Nora Jessica Lagunes Jáuregui y un nuevo aliado inesperado; Omar Guillermo Miranda Romero, quien hace apenas unos meses fungió como suplente de Mancha Alarcón y se decía su aliado.

De acuerdo con fuentes del partido, con este reacomodo se confirma que Rementería Molina, hijo del senador Julen Rementería del Puerto, pactó la candidatura panista para la alcaldía por el puerto de Veracruz en 2021 y por su parte Miranda Romero iría por la candidatura a la presidencia municipal de Xalapa, Capital del Estado, o al menos ambos tendrían la posibilidad de intentar la reelección en el Congreso local.

En el evento de este domingo también se incorporó al dirigente municipal del PAN en Xalapa, Fernando Márquez Sánchez, el ex regidor Heriberto Ponce Miguel, y Víctor Serralde.

"Estamos trabajando fuerte con todos los compañeros para poder unir al PAN y lograr unidad permanente dentro de Acción Nacional", justificó Guzmán Avilés, quien refirió que la contienda por el Comité Directivo Estatal no es cuestión de "grupos" e incluso en su opinión estos no deberían existir en el partido.

Cuestionado sobre las adhesiones a su candidatura, Joaquín Guzmán Avilés aseguró que en su campaña participarán y la apoyarán integrantes de todos los grupos internos del PAN, incluso del ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, con quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpa).

Sobre su supuesto pacto con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con el que buscaría quitar a Mancha Alarcón del poder, el también ex diputado local negó que ello sea verdad.

"No tenemos ningún pacto, el PAN no tiene ningún pacto y su servidor tampoco. Existe unidad que es lo que estamos pretendiendo, hay diferentes grupos que nos estamos uniendo y no tenemos conflicto con nadie", expuso el aspirante a la dirigencia del blanquiazul veracruzano, quien también es conocido como "El Chapito".

Dijo que su candidatura buscará general unidad y fortalecer el partido tal como ha hecho el presidente nacional, Marko Cortés Mendoza.

"Es buscar la unidad y eso es lo que estamos haciendo día a día para poder lograr que el PAN se fortalezca. Tenemos la intención de que el partido se vaya fortaleciendo y estamos platicando y uniéndonos para poder lograr la fortaleza en el PAN".

Sobre la adhesión de los diputados locales Bingen Rementería Molina y Omar Miranda Romero, negó que fortalezcan su candidatura.

"No me fortalece a mí sino que fortalece al PAN y eso es lo que buscamos. El proyecto es sumar a todos los panistas en un solo fin, lograr que el PAN esté unido".

Agregó que el Gobierno de Cuitláhuac García ha dado "palos de ciego" y el PAN es el único partido que tiene oposición real.

Miguel Ángel Yunes a punto de perder el control del partido

En el encuentro, el diputado local y ex líder estatal del partido, Enrique Cambranis, recalcó que la elección en el albiazul se realizará el 8 de septiembre y conforme al voto de los militantes, se nombrará a un nuevo coordinador para el Grupo Legislativo del PAN en el Congreso de Veracruz, o la ratificación de Sergio Hernández Hernández.

Por lo anterior, pidió evitar traducir lo anterior como un asunto de venganzas o 'vendettas' en el instituto albiazul.

"Tenemos que evitar este tipo de acciones del pasado o hablar de venganza o vendettas y quien se defina quien va a ser el coordinador, vamos a estar muy atentos a ello", abundó y refirió que más allá de una 'operación cicatriz', el gran reto para los panistas "está afuera"

"Tenemos graves problemas en México y en el país por los malos gobiernos de Morena y es importante, de entrada, la unión de un instrumento tan importante como el PAN y la sociedad", dijo Cambranis Torres, quien sería el nuevo coordinador de la bancada en el Congreso en caso de que Guzmán Avilés se alce con el triunfo en la contienda interna

Así, dijo confiar que "todo regrese a su curso" al interior de la bancada de Acción Nacional una vez que finalice el proceso interno en el Comite Directivo Estatal.

"Nunca nos hemos declarado independientes. Somos diputados del PAN, y desafortunadamente por conflictos internos habían intentado separarnos del grupo legislativo y en esta nueva etapa es una oportunidad para unir a todas las fuerzas y unirnos por el estado de Veracruz y tendrá que venir a pacificar las cosas y realizar lo que es: que somos diputados del PAN"

Mientras tanto, Bingen Rementería insistió que con las adhesiones a favor de Joaquín Guzmán buscan "cuidar" al Partido Acción Nacional.

"Estamos buscando cuidar al partido, porque estamos convencidos que con todas estas nuevas corrientes que se vienen sumando; la unidad la vamos a procurar y vamos a fortalecernos".

Además, criticó que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos postulados por Morena "la han quedado" a deber a la gente, de ahí que consideró esta la oportunidad para el PAN para regresar al Poder.

"Hemos sido gobierno del Estado, gobiernos municipales y en todos los sectores se han venido dando los resultados. Procuramos cuidar al Partido y en este momento y el proyecto de Joaquín Guzmán es que genera más liderazgos estatales y regionales", afirmó.

Negó una aspiración "adelantada" de una candidatura a la presidencia municipal y refirió que por el momento, su concentración es el trabajo legislativo.

Algunos usuarios hicieron comentarios a la imagen de Rementería Molina como "Cambio de chaqueta? Mal. Se quiere unidad", en alusiones a la cercanía que en otros tiempos tuvo el hijo del senador Julen Rementería del Puerto con el grupo de Mancha Alarcón, que a su vez fue apoyado por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Pero esta no es la primera muestra de división al interior de los grupos panistas, pues el reacomodo de cara al nuevo proceso electoral para elegir dirigente estatal ha dado como resultado confrontaciones y amenazas de expulsión.

Del "primer grupo" de Sergio Hernández, que apoya la candidatura de Mancha Alarcón de manera abierta, pertenecen también los diputados Juan Manuel De Unanue Abascal, María Josefina Gamboa Torales, Rodrigo García Escalante, Montserrat Ortega Ruiz y Judith Pineda Andrade.

Aunque en el caso de García Escalante ha marcado distancia, ya que recientemente apoyó la suspensión temporal del Cabildo de Mixtla de Altamirano, a pesar de que la mayoría de los panistas votaron en contra de la iniciativa del gobernador Cuitláhuac García.

A esto se suma que no firmó el documento por el que se pidió la exclusión de sus compañeros Nora Jessica Lagunes y Enrique Cambranis, que se sabe apoyan la candidatura de Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.

Se dice que por ello su coordinador de bancada Sergio Hernández habría iniciado y logrado la expulsión de Lagunes Jáuregui y Cambranis Torres de su grupo parlamentario, proceso que a la fecha permanece suspendido.

Justifican debacle

Cuestionado sobre esta ruptura entre panistas, Hernández Hernández ha señalado en varias ocasiones que no hay tal y justificó que fotografías como la de Bingen Rementería con Joaquín Guzmán, que son parte de una legítima búsqueda del voto de la militancia panista.

"No, para nada porque al final de cuenta son panistas, malo que estuvieran con el dirigente de Morena, que tuviera una foto con el dirigente del PRI; está en una foto con un panista que tiene una aspiración legítima para contender por la dirigencia estatal. Somos muy respetuosos de la democracia, de la libertad de decisiones y de los diputados y militantes, porque es un tema de militantes y se pueden tomar fotos con quien quieran".

En ese sentido, negó que esto vaya a generar para Rementería Molina la posibilidad de ser expulsado de la bancada panista en el Congreso, como ocurrió con Nora Jessica Lagunes y Enrique Cambranis, dado que aseguró son dos cosas distintas.

"Lo otro era algo diferente, era un tema de diferencia de ideologías por temas totalmente ajenos al partido, que tienen que ver con reformas constitucionales y que a nuestro parecer van en contra de los principios del partido (...).

"Es un proceso y cada quien está buscando simpatías en los militantes. No tiene nada que ver una cosa con la otra, este es un proceso interno donde todos los militantes, diputados y alcaldes tienen la opción de ir para cualquier lado, para cualquier bando".

Además, recordó que actualmente aún no hay candidatos registrados para la elección de la dirigencia estatal panista, pactada para el próximo 8 de septiembre.

Sergio Hernández dijo que apoyará a Mancha Alarcón porque desde su punto de vista fue un dirigente que le generó triunfos históricos para el blanquiazul.

"En lo personal sí, yo creo que ha sido un gran dirigente, como militante y no como diputado creo que es un personaje que hizo historia a nivel nacional porque fue un dirigente que llevó por primera vez a la gubernatura a Acción Nacional, logró ganar la mayor cantidad de alcaldías en el proceso de 2017 y ha construido grandes cosas. La elección de 2018 sale de las manos de un dirigente nacional; sin embargo, creo que ha sido factor de victorias y de triunfos electorales de Acción Nacional. Si él decide volver a participar por supuesto que lo apoyaría sin ningún problema".